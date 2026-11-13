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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro enmascarados armados asaltan a un matrimonio de octogenarios en Comerío

La Policía indicó que los individuos irrumpieron en la residencia de las víctimas

13 de noviembre de 2026 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
La pareja de octogenarios fue encontrada atada junto con un trabajador que realizaba labores en la propiedad.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo perpetrado por sujetos armados en la residencia de un matrimonio de octogenarios, a eso de las 10:46 a.m. de ayer, jueves, en el barrio Doña Elena, en Comerío.

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Según la información preliminar, el querellante manifestó que, al llegar a la residencia de sus padres, encontró a sus progenitores, de 83 y 88 años, respectivamente, junto a un trabajador que realizaba labores en la propiedad.

El informe policiaco indicó que los tres habían sido “restringidos por los asaltantes”.

De acuerdo con los perjudicados, “cuatro individuos enmascarados y con armas de fuego llegaron al lugar en un vehículo color gris e irrumpieron en la residencia”.

“Mediante fuerza e intimidación, los despojaron de un revólver, un rifle de caza y un automóvil marca Mercedes-Benz”, apuntó la Uniformada.

“Los sujetos abandonaron el lugar en el vehículo color gris en el que llegaron y en el automóvil que habían hurtado. Nadie resultó herido durante el incidente”, agregó.

Posteriormente, el auto robado fue recuperado en el sector Solís, del mismo municipio.

La agente Carmen López, adscrita al mencionado distrito, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

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Robo domiciliarioComeríoBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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