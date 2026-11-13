Cuatro enmascarados armados asaltan a un matrimonio de octogenarios en Comerío
La Policía indicó que los individuos irrumpieron en la residencia de las víctimas
13 de noviembre de 2026 - 6:54 AM
13 de noviembre de 2026 - 6:54 AM
La Policía investiga un robo perpetrado por sujetos armados en la residencia de un matrimonio de octogenarios, a eso de las 10:46 a.m. de ayer, jueves, en el barrio Doña Elena, en Comerío.
Según la información preliminar, el querellante manifestó que, al llegar a la residencia de sus padres, encontró a sus progenitores, de 83 y 88 años, respectivamente, junto a un trabajador que realizaba labores en la propiedad.
El informe policiaco indicó que los tres habían sido “restringidos por los asaltantes”.
De acuerdo con los perjudicados, “cuatro individuos enmascarados y con armas de fuego llegaron al lugar en un vehículo color gris e irrumpieron en la residencia”.
“Mediante fuerza e intimidación, los despojaron de un revólver, un rifle de caza y un automóvil marca Mercedes-Benz”, apuntó la Uniformada.
“Los sujetos abandonaron el lugar en el vehículo color gris en el que llegaron y en el automóvil que habían hurtado. Nadie resultó herido durante el incidente”, agregó.
Posteriormente, el auto robado fue recuperado en el sector Solís, del mismo municipio.
La agente Carmen López, adscrita al mencionado distrito, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.
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