Cuatro enmascarados armados asaltan a un matrimonio de octogenarios en Comerío

La Policía investiga un robo perpetrado por sujetos armados en la residencia de un matrimonio de octogenarios, a eso de las 10:46 a.m. de ayer, jueves, en el barrio Doña Elena, en Comerío.

Según la información preliminar, el querellante manifestó que, al llegar a la residencia de sus padres, encontró a sus progenitores, de 83 y 88 años, respectivamente, junto a un trabajador que realizaba labores en la propiedad.

El informe policiaco indicó que los tres habían sido “restringidos por los asaltantes”.

De acuerdo con los perjudicados, “cuatro individuos enmascarados y con armas de fuego llegaron al lugar en un vehículo color gris e irrumpieron en la residencia”.

“Mediante fuerza e intimidación, los despojaron de un revólver, un rifle de caza y un automóvil marca Mercedes-Benz”, apuntó la Uniformada.

“Los sujetos abandonaron el lugar en el vehículo color gris en el que llegaron y en el automóvil que habían hurtado. Nadie resultó herido durante el incidente”, agregó.

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Posteriormente, el auto robado fue recuperado en el sector Solís, del mismo municipio.