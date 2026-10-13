A punta de pistola: asaltan a matrimonio mientras entraba a su hogar en Yabucoa

La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario ocurrido la noche del lunes en una residencia ubicada en la carretera PR-906, en el barrio Playa Guayanés, en Yabucoa.

Según la investigación preliminar, un hombre de 41 años y su esposa se disponían a entrar a su hogar cuando dos individuos vestidos de negro y armados con armas de fuego se les acercaron. Mediante amenazas, los obligaron a entrar a la residencia y les exigieron que entregaran sus pertenencias de valor.

El perjudicado entregó $700 en efectivo a los asaltantes, informó la Uniformada.

Posteriormente, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones y no se reportaron daños a la propiedad.

La investigación quedó a cargo de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.