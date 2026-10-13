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A punta de pistola: asaltan a matrimonio mientras entraba a su hogar en Yabucoa

El perjudicado entregó $700 a los asaltantes, quienes lo obligaron a entrar a la residencia para exigirle sus pertenencias de valor

13 de octubre de 2026 - 6:42 AM

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Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario ocurrido la noche del lunes en una residencia ubicada en la carretera PR-906, en el barrio Playa Guayanés, en Yabucoa.

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Según la investigación preliminar, un hombre de 41 años y su esposa se disponían a entrar a su hogar cuando dos individuos vestidos de negro y armados con armas de fuego se les acercaron. Mediante amenazas, los obligaron a entrar a la residencia y les exigieron que entregaran sus pertenencias de valor.

El perjudicado entregó $700 en efectivo a los asaltantes, informó la Uniformada.

Posteriormente, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones y no se reportaron daños a la propiedad.

La investigación quedó a cargo de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información sobre los responsables a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.

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