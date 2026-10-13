A punta de pistola: asaltan a matrimonio mientras entraba a su hogar en Yabucoa
El perjudicado entregó $700 a los asaltantes, quienes lo obligaron a entrar a la residencia para exigirle sus pertenencias de valor
13 de octubre de 2026 - 6:42 AM
13 de octubre de 2026 - 6:42 AM
La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario ocurrido la noche del lunes en una residencia ubicada en la carretera PR-906, en el barrio Playa Guayanés, en Yabucoa.
Según la investigación preliminar, un hombre de 41 años y su esposa se disponían a entrar a su hogar cuando dos individuos vestidos de negro y armados con armas de fuego se les acercaron. Mediante amenazas, los obligaron a entrar a la residencia y les exigieron que entregaran sus pertenencias de valor.
El perjudicado entregó $700 en efectivo a los asaltantes, informó la Uniformada.
Posteriormente, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones y no se reportaron daños a la propiedad.
La investigación quedó a cargo de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.
La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información sobre los responsables a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.
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