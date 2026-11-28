Taiwán elige este sábado a alcaldes, concejales y otros líderes locales en sus 22 ciudades y condados; unos comicios que pondrán a prueba si el partido gobernante logra obtener victorias a nivel local.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m. Por lo general, los resultados se contabilizan y anuncian el mismo día. Los ganadores ejercerán mandatos de cuatro años.

A diferencia de las elecciones presidenciales —en las que las relaciones con China y la presión de Pekín sobre la isla son temas centrales—, la votación de este sábado se centra más en preocupaciones locales, como los beneficios de bienestar social y otras cuestiones que afectan la vida cotidiana de la población.

No obstante, China no ha estado totalmente ausente del debate. Las autoridades taiwanesas han acusado a Pekín de intentar sembrar desconfianza en el sistema electoral de la isla, acusaciones que las autoridades chinas han rechazado.

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El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán registró, entre el viernes y el sábado, cerca de 33 incursiones de aeronaves del Ejército Popular de Liberación de China —incluidos bombarderos y aviones de combate— en dirección a Taiwán.

En las elecciones de este sábado participan principalmente candidatos del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y del Partido Nacionalista, también conocido como Kuomintang (KMT). Tradicionalmente, el KMT ha obtenido buenos resultados en los comicios locales; en 2022, el PDP solo ganó en cinco de las 22 localidades.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha hecho campaña a favor de los candidatos del PDP; el jueves por la noche, por ejemplo, participó en un acto para apoyar al candidato de su partido a la alcaldía de la ciudad de Taoyuan.

Taiwán es una democracia autogobernada que Pekín reclama como propia. Ante la celebración de estos comicios, el gobierno taiwanés instó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a posibles informaciones falsas en las redes sociales, advirtiendo sobre los constantes esfuerzos de desinformación por parte de China.

La capital, Taipéi, es tradicionalmente un bastión del KMT; sin embargo, el candidato del PDP a la alcaldía, Puma Shen, se perfila como un rival fuerte frente al actual alcalde, Chiang Wan-an.

Otras contiendas electorales destacadas tienen lugar en la ciudad de Nuevo Taipéi y en Kaohsiung. El actual alcalde de la Ciudad de Nuevo Taipéi pertenece al KMT, mientras que la alcaldía de Kaohsiung está en manos del DPP.

Un ​​tercer partido, el Partido Popular de Taiwán, participa en algunas contiendas electorales de menor envergadura y respalda al candidato del KMT en la elección para la alcaldía de Taipéi.

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Por toda la ciudad de Taipéi, coloridos carteles que promocionan a los distintos candidatos cubren las fachadas de los edificios, que de otro modo presentarían tonos grises y marrones apagados.

El viernes, los candidatos celebraron mítines en un último esfuerzo por captar votos.

Puma Shen recorrió la ciudad en una caravana, haciendo paradas de 15 minutos para saludar a las multitudes de simpatizantes que se agolpaban en las calles; muchos de ellos habían llegado con antelación a puntos específicos que su equipo de campaña había señalado en un mapa.