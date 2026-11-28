Llovió —y bastante— el Día de Acción de Gracias, lo que obligó a reprogramar el centenario desfile de Macy’s. El espectáculo comenzará este sábado con los mismos globos y carrozas, 1,000 payasos y la mayoría de las celebridades originalmente previstas, a las que se suman LL Cool J y Gloria Gaynor.

“Me complace decir que ofreceremos el centenario desfile de Acción de Gracias de Macy’s, tal como lo hemos estado planeando durante los últimos dos años”, declaró el viernes por la noche Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy’s Studios, a The Associated Press.

“El objetivo del equipo en las últimas 48 horas fue realizar un ajuste rápido. Revisamos nuestros planes, reajustamos algunos detalles, pero, en gran medida, el desfile que presentaremos mañana es el mismo que teníamos previsto para el jueves”.

Una tormenta provoca el primer aplazamiento del desfile

Una fuerte tormenta obligó, por primera vez en la historia, a posponer esta tradición festiva, dejando en el aire los planes de muchos participantes en vísperas del evento. Algunas bandas musicales que llegaron desde lejos tuvieron que buscar urgentemente decenas o incluso cientos de miles de dólares para prolongar su estancia en Nueva York. Por su parte, los espectáculos de Broadway tuvieron que evaluar si sus elencos podrían participar en el desfile y, pocas horas después, realizar las funciones vespertinas del sábado.

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“Diría que entre el 90% y el 95% de nuestras bandas, grupos artísticos y celebridades han logrado ajustar sus planes, realizar cambios en sus itinerarios de viaje y presentaciones, y estarán con nosotros el sábado por la mañana”, señaló Coss desde el Upper West Side de Manhattan, mientras se inflaban los globos.

1 / 11 | 📷 Ni globos ni desfile: el clima obliga a posponer la Parada de Macy’s. El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York ha sido pospuesto, ya que se pronostican fuertes vientos en la ciudad durante el día festivo, informó NBC el miércoles. - Yuki Iwamura 1 / 11 📷 Ni globos ni desfile: el clima obliga a posponer la Parada de Macy’s El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York ha sido pospuesto, ya que se pronostican fuertes vientos en la ciudad durante el día festivo, informó NBC el miércoles. Yuki Iwamura Compartir

El elenco original incluía a celebridades como Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo y Jimmy Fallon & The Roots. También estaba programado un homenaje a Dolly Parton, encabezado por Megan Hilty, además de apariciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer y Holly Robinson Peete, quienes abrirán paso a la llegada de Santa Claus. A ellos se han sumado ahora Gaynor —intérprete del clásico tema “I Will Survive”— y el actor y rapero LL Cool J.

“Han sido un par de días intensos gestionando la logística interna, pero el hecho de que todos hayan podido —y querido— ajustar sus planes demuestra el entusiasmo y la oportunidad que supone presentarse ante un par de millones de personas para ofrecer este espectáculo lleno de alegría”, señaló Coss.

Cómo ver el desfile

La cadena NBC transmitirá el desfile —que también podrá verse a través de la plataforma Peacock— desde las 8:30 a. m. hasta el mediodía (hora del Este). A continuación, se emitirá una retransmisión del “National Dog Show” de este año, una tradición televisiva posterior al desfile que cumple ya 25 años.

“Estábamos haciendo historia con nuestro centenario desfile. Y ahora hacemos aún más historia al convertirlo en el primero que cambia su fecha original por una nueva”, afirmó Coss.

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Para la mañana del sábado se espera tiempo seco, con «algo de viento, aunque nada comparable a lo de ayer», indicó el viernes Matt Wunsch, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Añadió que se prevén vientos sostenidos de entre 10 a 15 mph, con ráfagas que podrían alcanzar unas 25 mph.

Estas velocidades se mantienen por debajo del umbral —establecido hace décadas por la ciudad— que obliga a retirar los grandes globos del desfile.

El jueves por la tarde, las ráfagas de viento alcanzaron las 54 mph en Central Park —zona que forma parte del recorrido del desfile de Acción de Gracias— y llegaron a las 66 mph en el aeropuerto de LaGuardia, según informó el Servicio Nacional de Meteorolgía. En algunos momentos, la lluvia fue torrencial.

La tormenta de Acción de Gracias trastocó los preparativos de un desfile cuya organización había llevado más de dos años y medio. Coss señaló que uno de los mayores desafíos para los organizadores fue desinflar todos los globos, recogerlos, trasladarlos al estudio y, posteriormente, volver a prepararlos para el sábado.

Artistas de Broadway y músicos de secundaria

Estarán presentes espectáculos de Broadway como “The Rocky Horror Show”, “Wicked” y “Hamilton”. También participarán algunas de las grandes bandas de música, que representan a instituciones que van desde la Universidad de Connecticut hasta el sistema de escuelas públicas de Pearland, Texas.

La banda de música “Nā Koa Ali’i Hawai’i All-State” logró recaudar más de $700,000 para extender su viaje, según indicó su director ejecutivo, BJ Yamamoto. El grupo está compuesto por unos 250 músicos y 100 bailarines de hula, todos ellos estudiantes de secundaria. Muchos de ellos nunca habían salido de Hawái, y mucho menos habían estado en Nueva York.

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“Salió de maravilla”, comentó Yamamoto, destacando la contribución de bancos, instituciones y un gran número de particulares. La donación promedio fue de unos $70.

Sin embargo, algunos participantes no pudieron adaptarse a la nueva fecha. La “Million Dollar Band” de la Universidad de Alabama regresó a casa para actuar en el encuentro anual entre Alabama y Auburn, conocido como el “Iron Bowl”.

El aplazamiento de dos días arruinó los planes de algunos espectadores que deseaban asistir al desfile; no obstante, resultó una grata sorpresa para otros, quienes, de forma inesperada, pudieron asistir gracias al cambio de fecha.

Uno de los espectadores que no podrá asistir en persona es el alcalde Zohran Mamdani, quien fue sometido a una cirugía el viernes debido a la rotura del tendón de Aquiles, una lesión sufrida en un partido de fútbol informal contra periodistas locales la semana pasada, por lo que ha decidido cancelar sus planes para el fin de semana y así poder recuperarse.

Coss, el organizador del desfile, iba a pasar la noche en vela, alimentándose a base de cafés expresos con hielo, un poco de electrolitos y muchísima agua.