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Mujer es encerrada en un clóset durante robo domiciliario en Guaynabo

El asaltante presuntamente robo varias prendas y dinero en efectivo

15 de octubre de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer fue presuntamente atacada y encerrada en un clóset de su casa por un individuo que posteriormente le robó varias prendas, entre ellas un reloj Rolex, y dinero en efectivo en la urbanización Valle Escondido en Guaynabo.

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El informe preliminar de la Policía sostuvo que un individuo tocó a la puerta de la víctima, y al abrir, la persona, vestida de negro y con el rostro cubierto, la amenazó con lo que aparentaba ser un arma de fuego.

El individuo, según resaltó la víctima en la querella, la empujó y, bajo amenaza, la obligó a entrar a un clóset en uno de los cuartos de la casa.

De momento, la víctima no ofreció un valor estimado de las prendas robadas,

Tras llevarse los artículos, el individuo abandonó la residencia y abordó una motora. No se ofreció una descripción del vehículo.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo domiciliarioGuaynaboArmas de fuegoCICBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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