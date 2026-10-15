Mujer es encerrada en un clóset durante robo domiciliario en Guaynabo

Una mujer fue presuntamente atacada y encerrada en un clóset de su casa por un individuo que posteriormente le robó varias prendas, entre ellas un reloj Rolex, y dinero en efectivo en la urbanización Valle Escondido en Guaynabo.

El informe preliminar de la Policía sostuvo que un individuo tocó a la puerta de la víctima, y al abrir, la persona, vestida de negro y con el rostro cubierto, la amenazó con lo que aparentaba ser un arma de fuego.

El individuo, según resaltó la víctima en la querella, la empujó y, bajo amenaza, la obligó a entrar a un clóset en uno de los cuartos de la casa.

De momento, la víctima no ofreció un valor estimado de las prendas robadas,

Tras llevarse los artículos, el individuo abandonó la residencia y abordó una motora. No se ofreció una descripción del vehículo.