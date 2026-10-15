Incendio en antigua base naval de Toa Baja consume materiales de mercadeo de empresa de energía solar

Una posible falla eléctrica en el sistema de iluminación de un almacén de la empresa de energía solar, Windmar Home, en la antigua base naval de Toa Baja, pudo ser el detonante de un incendio que ocurrió el pasado martes.

De acuerdo a declaraciones escritas compartidas por esa compañía con El Nuevo Día, el incendio se originó en el interior del almacén de materiales de mercadeo que contenía objetos como “booths” que se usan en presentaciones, material impreso, cartones, entre otros utensilios.

“Como resultado del incendio, se perdió la totalidad de los materiales de mercadeo almacenados. La empresa se encuentra realizando las evaluaciones necesarias para determinar el alcance económico de las pérdidas”, leen las declaraciones emitidas por la empresa.

Al momento las autoridades evalúan la causa específica de la falla.

“En Windmar Home, reiteramos nuestro agradecimiento al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico por su pronta respuesta, su labor para extinguir el incendio y su colaboración durante el proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido”, afirmó la empresa.

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En el suceso no hubo personas heridas o muertas.