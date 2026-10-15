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Incendio en antigua base naval de Toa Baja consume materiales de mercadeo de empresa de energía solar

Las autoridades dijeron que pudo ser causado por una falla eléctrica

15 de octubre de 2026 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el suceso no hubo personas heridas o muertas. (Captura de Facebook)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una posible falla eléctrica en el sistema de iluminación de un almacén de la empresa de energía solar, Windmar Home, en la antigua base naval de Toa Baja, pudo ser el detonante de un incendio que ocurrió el pasado martes.

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De acuerdo a declaraciones escritas compartidas por esa compañía con El Nuevo Día, el incendio se originó en el interior del almacén de materiales de mercadeo que contenía objetos como “booths” que se usan en presentaciones, material impreso, cartones, entre otros utensilios.

“Como resultado del incendio, se perdió la totalidad de los materiales de mercadeo almacenados. La empresa se encuentra realizando las evaluaciones necesarias para determinar el alcance económico de las pérdidas”, leen las declaraciones emitidas por la empresa.

Al momento las autoridades evalúan la causa específica de la falla.

“En Windmar Home, reiteramos nuestro agradecimiento al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico por su pronta respuesta, su labor para extinguir el incendio y su colaboración durante el proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido”, afirmó la empresa.

En el suceso no hubo personas heridas o muertas.

Windmar Home es una empresa dedicada a la venta de herramientas de mejoras al hogar, mayormente conocida por sus placas solares aunque también tienen servicios de sellado de techo, cisternas, entre otros artículos.

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Breaking NewsIncendiosBomberos de Puerto RicoToa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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