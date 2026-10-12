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Se desata incendio en un almacén en antigua base naval en Toa Baja

Un oficial de la compañía WindMar Home aclaró que no hubo daños mayores ni personas heridas a causa del fuego

12 de octubre de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fuego ocurrió en la antigua base naval de Toa Baja. (Alex Figueroa Cancel)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Negociado de Bomberos de Puerto Rico atendió, en la tarde de este lunes, un fuego reportado en un almacén de la empresa WindMar Home en la antigua base naval en el sector Sabana Seca, en Toa Baja.

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Según el principal oficial de Mercadeo de la empresa, Miguel Bethencourt, el incendio ocurrió en una estructura que ubica material de mercadeo de la compañía y no equipo electrónico que la empresa de equipos solares, sellados de techo y otros servicios para el hogar utiliza en su faena.

“Ya todo está resuelto. Agradecemos muchísimo a los servidores públicos de Toa Baja por la atención rápida. Ya todo está bajo control”, informó Bethencourt a El Nuevo Día.

De acuerdo a Bethencourt, el almacén es pequeño y no hubo heridos ni complicaciones.

“No fue algo grande... Estamos investigando cuál es la causa”, abundó.

Al momento, no hay información sobre qué causó el incendio, pero Bethencourt aclaró que están investigando lo ocurrido.

De igual manera, según información preliminar compartida por los Bomberos en redes sociales, el incendio está confinado.

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Breaking NewsIncendiosToa BajaBomberos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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