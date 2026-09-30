Bomberos extinguieron incendio reportado en la zona residencial del edificio Cobian’s Plaza en San Juan

Unidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguieron un incendio reportado en el octavo piso de la zona residencial del edificio Cobian’s Plaza, en San Juan, reportado en la noche de este martes.

Ivonne Rosario, portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, confirmó a El Nuevo Día que unidades controlaron y extinguieron el incendio reportado en la noche de este martes y que nadie resultó herido.

Personal de la zona comercial de Cobian’s Plaza también confirmó a El Nuevo Día que el fuego comenzó en la zona residencial, específicamente en el octavo piso, y que ya estaba bajo control.

El edificio fue evacuado por precaución y al menos una de las calles que da acceso fue bloqueada para permitir que las unidades tuvieran el espacio necesario para realizar sus labores.