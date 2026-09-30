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Fallece mujer que fue arrollada en un incidente registrado en Arecibo

La víctima, que no ha sido identificada, fue impactada por la conductora de un Nissan Versa

30 de septiembre de 2026 - 8:28 PM

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El accidente ocurrió en la carretera PR-129, a la altura de las oficinas del Seguro Social en Arecibo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una mujer falleció en la noche de este martes tras presuntamente ser arrollada por una conductora en un incidente reportado en la carretera PR-129, en Arecibo.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que la conductora de un Nissan Versa impactó a la víctima bajo circunstancias que permanecen bajo investigación.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima ni de la conductora que, supuestamente, impactó a la fémina. Tampoco se indicó si a la conductora del Nissan Versa se le realizó una prueba de alcohol en el aliento.

La División de Patrullas de Carreteras de Arecibo está a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Arecibo.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Tags
AccidentesAccidentes de TránsitoCICPolicía de Puerto RicoArecibo
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