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Kristi Noem se divorcia tras el escándalo por polémicas fotos de su esposo

La pareja estaba casada desde el 1992 y tienen hijos adultos

30 de septiembre de 2026 - 8:47 PM

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Noem fue cesada tras encabezar la dura política migratoria del Gobierno de Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha solicitado el divorcio unos meses después del escándalo de travestismo protagonizado por su marido, Bryon, con el que llevaba casada 34 años.

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Noem, de 54 años, solicitó el divorcio de Bryon, de 56, el lunes en Dakota del Sur y citó “diferencias irreconciliables”, el argumento más común en este trámite, según el medio Dakota News Now.

La pareja llevaba casada desde 1992 y tiene tres hijos adultos.

Tras la destitución de la conservadora en marzo, el medio Daily Mail publicó unas fotos de Bryon Noem con pechos postizos y ropa ultraceñida, y sugirió que llevaba una “doble vida” en la que se travestía y chateaba con modelos de fetiches en línea.

Kristi Lynn Arnold Noem, nacida Kristi Lynn Arnold en Watertown, Dakota del Sur el 30 de noviembre de 1971, fue, hasta hoy, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump. Como miembro del Partido Republicano, sirvió anteriormente en la Cámara de Representantes de Dakota del Sur desde 2007 hasta 2011. La gobernadora se reunió nuevamente con Noem en febrero de este año, como parte del viaje vinculado a la sesión de invierno de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos.
1 / 17 | ¿Quién es Kristie Noem? Conoce la trayectoria de la despedida secretaria de Seguridad Nacional. Kristi Lynn Arnold Noem, nacida Kristi Lynn Arnold en Watertown, Dakota del Sur el 30 de noviembre de 1971, fue, hasta hoy, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump.

“La Sra. Noem está devastada. A la familia le tomó por sorpresa, y piden privacidad y oraciones”, dijeron sus representantes al The New York Post entonces.

La exsecretaria de Seguridad Nacional fue cesada tras encabezar la dura política migratoria del Gobierno de Donald Trump que desembocó en las redadas en Mineápolis donde dos civiles estadounidenses fueron tiroteados por agentes federales.

En torno a esas fechas, otro de los asuntos a los que se enfrentó la también exgobernadora de Dakota del Sur fue un supuesto romance con el lobista y comentarista político Corey Lewandowski.

Tags
Kristi NoemDonald TrumpDepartamento de Seguridad Nacional de Estados UnidosParejasEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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