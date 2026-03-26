Kristi Noem destaca lucha conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra el narcotráfico y la migración ilegal
La ahora enviada especial de Estados Unidos a Ecuador destacó la colaboración bilateral
26 de marzo de 2026 - 8:22 PM
26 de marzo de 2026 - 8:22 PM
Quito- La enviada especial de Estados Unidos para la iniciativa Escudo de las Américas, Kristi Noem, destacó el miércoles en Ecuador el esfuerzo común de ambos países para detener la inmigración ilegal, “desmantelar” cárteles y organizaciones criminales y garantizar la seguridad en las fronteras.
Noem también afirmó que las dos naciones y el resto de las que integran el Escudo de las Américas en la región “erradicaremos el terrorismo y aseguraremos nuestro hemisferio de la influencia extranjera”, en un acto que tuvo lugar en la sede de la Presidencia, en Quito.
“Seguiremos trabajando con cada país para construir ese escudo que nos proteja de los peligros”, destacó Noem en declaraciones que fueron recogidas en un vídeo distribuido por el gobierno en el que se observa cómo fue condecorada con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Los medios de prensa no tuvieron acceso.
La visita de la exsecretaria de Seguridad Nacional forma parte de una gira por países de los que forman la coalición Escudo de las Américas, entre los que se encuentran Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana.
Noem dijo además que se abre la posibilidad de construir buenas relaciones económicas con los “aliados más cercanos en el hemisferio occidental”.
De su lado, Noboa resaltó la “importancia de la cooperación internacional para enfrentar desafíos compartidos” y que Ecuador “cree firmemente en el poder de las alianzas” con socios estratégicos.
La visita de Noem se produce cuando ambos países mantienen una estrecha colaboración para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en aguas internacionales del océano Pacífico y en territorio continental, según ha destacado el gobierno.
El ministro del Interior John Reimberg, dijo que Ecuador está “trabajando de la mano con Estados Unidos. Hay equipos de ellos que están siendo utilizados para ubicar objetivos criminales”. Informó que “más de seis embarcaciones, que iban con droga, han sido destruidas”.
En su cuenta de X, el ministro dio a conocer después la detención en Ecuador de un sirio que “está calificado como objetivo terrorista por Estados Unidos, al ser miembro de Hezbolá”. El hombre, identificado por el funcionario por sus iniciales M.H, había sido detenido en 2005 en el país andino acusado de “liderar una red de tráfico de drogas”, pero fue liberado en 2012.
#ATENCIÓN— John Reimberg (@JohnReimberg) March 25, 2026
Como dije hace unas horas, hay grupos terroristas internacionales que pretenden operar en el país y el Gobierno del presidente Daniel Noboa no lo permitirá.
Hace un momento en Quito, en operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración, la Policía Nacional y con… pic.twitter.com/uhRxN6FR01
The Associated Press pidió un comentario a la embajada de Estados Unidos al respecto, pero no obtuvo una respuesta por el momento.
Poco más tarde, en su cuenta de X, Reimberg aseveró que también fue detenido en Quito un “supuesto clérigo iraní vinculado a socios comerciales” de testaferros del narcotráfico y de grupos terroristas. Fue identificado como M.K. y está acusado de captación de recursos, información y adoctrinamiento para establecer blancos en la región.
El gobierno ecuatoriano señaló que el clérigo iraní era requerido en el exterior debido a sus actividades vinculadas al terrorismo y que lleva a cabo trámites de deportación sin informar dónde será enviado. No dio más detalles.
Reimberg advirtió que “no toleraremos terroristas en el país. Tendrán el tratamiento que merecen”.
También llamó a los ecuatorianos a no vincularse a “embarcaciones de narcotráfico” para evitar ser atacados en el marco de “una ofensiva militar en conjunto para atacar las estructuras económicas y militares”.
Militares de Ecuador, con información entregada por Estados Unidos, también han ejecutado bombardeos, especialmente en la Amazonia, para destruir instalaciones que, de acuerdo con las autoridades, correspondían a grupos criminales.
Como evidencia de esa estrecha colaboración entre los dos países recientemente se anunció la apertura de una oficina del FBI en Quito, con la que están colaborado alrededor de medio centenar de policías ecuatorianos.
Reimberg además destacó acuerdos que permiten a Ecuador tener un acceso directo a información para ubicar objetivos y hacer ataques en el interior del país.
Otro elemento de esos vínculos binacionales fue la invitación del presidente Donald Trump al mandatario ecuatoriano hace casi tres semanas para formar parte de la iniciativa del Escudo de las Américas.
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