Kristi Noem testificará en el Senado federal en su primera comparecencia desde la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis

Washington - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está lista para testificar el martes en el Senado, su primera aparición en el Congreso desde que las muertes a tiros de dos manifestantes en Minneapolis galvanizaron una oposición generalizada a la forma en que la administración Trump estaba ejecutando su agenda de deportación masiva.

La comparecencia de Noem ante el Comité Judicial también se produce tras el tiroteo ocurrido el fin de semana en un bar de Texas, que está siendo investigado como posible acto terrorista, lo que hace temer que la escalada del conflicto en Irán pueda repercutir en la seguridad de Estados Unidos.

Las tácticas de inmigración de su departamento desencadenaron un enfrentamiento en el Congreso sobre su financiación ordinaria, que sigue sin resolverse, aunque una ley de gastos aprobada el año pasado le concedió una importante inyección de efectivo para la política de deportaciones masivas de la administración republicana.

Noem compareció por última vez en el Congreso en diciembre. Pero desde entonces, la agenda migratoria del presidente Donald Trump y su aplicación por parte del departamento de Noem han encontrado una feroz resistencia en Minnesota, que ha culminado con la muerte de dos manifestantes, ambos ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes federales de inmigración.

En lo que en un principio se anunció como un esfuerzo por erradicar el fraude en Minnesota, Seguridad Nacional acabó enviando al estado a cientos de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Fueron recibidos por manifestantes que organizaron marchas, patrullaron los barrios con silbatos para detectar la actividad del ICE y llevaron comida a los inmigrantes que no se atrevían a salir de sus casas.

Renee Good murió por disparos de un agente del ICE el 7 de enero, lo que desencadenó intensas protestas de políticos y residentes de Minnesota que presionaban para que Seguridad Nacional pusiera fin a sus operaciones en el estado. Posteriormente, el 24 de enero, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras abrieron fuego contra otro residente de Minnesota, Alex Pretti, que había estado filmando operaciones de aplicación de la ley.

Esas muertes provocaron clamores de responsabilidad y transparencia. Noem, cuyos comentarios iniciales retrataron tanto a Good como a Pretti como los agresores, ha sido objeto de duras críticas por parte de los demócratas e incluso de algunos republicanos, que han pedido su dimisión.

Después de la indignación pública por las muertes, Trump envió al zar de fronteras Tom Homan a Minneapolis para tomar el control de las operaciones sobre el terreno allí. Desde entonces, Homan ha anunciado una reducción de los agentes del ICE y la CBP que habían sido enviados a Minnesota para llevar a cabo lo que se había denominado Operación Metro Surge, aunque ha insistido en que la agenda de deportaciones masivas del presidente continuará.

Se espera que Noem se someta a un feroz interrogatorio por parte de los demócratas que dicen que los oficiales bajo su control han abusado de su poder, usado fuerza excesiva y violado los derechos constitucionales de las personas al llevar a cabo la agenda de la administración Trump.

“La secretaria Noem es la cara pública de una abominable cruzada antiinmigrante. Sus agentes siguen causando estragos en nuestras ciudades y actuando con una crueldad indescriptible contra niños, familias inmigrantes y ciudadanos estadounidenses”, afirmó el senador Dick Durbin, de Illinois, principal demócrata de la comisión, en una declaración previa a la audiencia.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios.

Seguridad Nacional ha achacado a menudo los conflictos sobre el terreno en lugares como Minneapolis y Chicago, donde lleva a cabo actividades de control de la inmigración, a los políticos demócratas que, según ellos, animan a la gente a oponerse a los agentes cuando intentan efectuar detenciones.

