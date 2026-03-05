Donald Trump anuncia la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

El presidente Donald Trump dijo que reemplazará a su cuestionada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después de que Noem enfrentara un intenso interrogatorio en el Capitolio por parte de legisladores republicanos y demócratas.

El mandatario indicó que nombrará a Noem como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad que, según explicó, se enfocará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del gabinete en abandonar su cargo durante el segundo mandato de Trump. Su salida ocurre tras un período turbulento al frente de las políticas de control migratorio, que han provocado protestas y demandas judiciales.

La funcionaria ha enfrentado oleadas de críticas mientras supervisaba la ofensiva migratoria de Trump, especialmente después de la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de control migratorio. La exgobernadora de Dakota del Sur también fue cuestionada por la forma en que su departamento ha utilizado miles de millones de dólares asignados por el Congreso.

PUBLICIDAD

La frustración por la manera en que Noem ejecutó la agenda migratoria de línea dura del presidente republicano —en particular su liderazgo tras las muertes de los dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis— así como su manejo de la respuesta ante desastres, allanó el camino para su caída. Esta semana recibió duras críticas de demócratas y de algunos republicanos durante audiencias en el Congreso por estos y otros asuntos.

Además del tema migratorio, Noem también fue criticada —incluso por republicanos— por la lentitud en la distribución de fondos de emergencia aprobados a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y por la respuesta del gobierno de Trump ante distintos desastres.