Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump anuncia la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Indicó que nominaría al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, para reemplazarla

5 de marzo de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump dijo que reemplazará a su cuestionada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin.

RELACIONADAS

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después de que Noem enfrentara un intenso interrogatorio en el Capitolio por parte de legisladores republicanos y demócratas.

El mandatario indicó que nombrará a Noem como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad que, según explicó, se enfocará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del gabinete en abandonar su cargo durante el segundo mandato de Trump. Su salida ocurre tras un período turbulento al frente de las políticas de control migratorio, que han provocado protestas y demandas judiciales.

La funcionaria ha enfrentado oleadas de críticas mientras supervisaba la ofensiva migratoria de Trump, especialmente después de la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de control migratorio. La exgobernadora de Dakota del Sur también fue cuestionada por la forma en que su departamento ha utilizado miles de millones de dólares asignados por el Congreso.

La frustración por la manera en que Noem ejecutó la agenda migratoria de línea dura del presidente republicano —en particular su liderazgo tras las muertes de los dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis— así como su manejo de la respuesta ante desastres, allanó el camino para su caída. Esta semana recibió duras críticas de demócratas y de algunos republicanos durante audiencias en el Congreso por estos y otros asuntos.

Además del tema migratorio, Noem también fue criticada —incluso por republicanos— por la lentitud en la distribución de fondos de emergencia aprobados a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y por la respuesta del gobierno de Trump ante distintos desastres.

Mullin deberá ser confirmado por el Senado. No obstante, bajo una ley federal que regula las vacantes en el poder ejecutivo, podría desempeñarse como secretario interino de Seguridad Nacional mientras su nominación permanezca formalmente pendiente.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosKristi Noem
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: