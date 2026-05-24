El tiroteo, registrado en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, se reportó a las 6:00 p.m.

Dos personas resultaron heridas durante tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca. El tiroteo, registrado en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, se reportó a las 6:00 p.m.

1 / 15 | Dos personas resultaron heridas durante tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca. El tiroteo, registrado en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, se reportó a las 6:00 p.m. - The Associated Press

El Servicio Secreto de Estados Unidos hirió de bala a una persona cerca de la Casa Blanca el sábado, y un transeúnte también resultó herido, informó un funcionario de las autoridades.

Ambos individuos se encontraban en condición crítica, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la investigación.

Periodistas que trabajaban en la Casa Blanca el sábado reportaron haber escuchado una serie de disparos y recibieron instrucciones de refugiarse dentro de la sala de prensa.

En X, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” —a una cuadra de la Casa Blanca— y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal sobre el terreno”. Añadió que ofrecería una actualización en breve.

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En una publicación en redes sociales, el director del FBI, Kash Patel, dijo que agentes respondían a un incidente con disparos y afirmó que “actualizaría al público tan pronto sea posible”.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del incidente.

En una publicación compartida en X, Selina Wang, corresponsal principal de ABC News en la Casa Blanca, difundió un dramático video del momento en que, según dijo, escuchó lo que “sonaban como decenas de disparos” y se lanzó al suelo para cubrirse. Wang explicó que realizaba una tarea cotidiana para los reporteros en la Casa Blanca —grabarse con un celular para una publicación en redes sociales— y en el video aparece hablando durante unos segundos sobre declaraciones que Trump hizo más temprano ese sábado acerca de un posible acuerdo con Irán.

Mientras se escuchan disparos de fondo, los ojos de Wang se abren de par en par y se agacha dentro de la carpa de prensa, una de las instaladas a lo largo del acceso vehicular de la Casa Blanca donde los periodistas transmiten sus reportes. En X, el video de Wang había sido compartido miles de veces hasta la noche del sábado y acumulaba al menos 3 millones de visualizaciones.

La Policía Metropolitana indicó en su cuenta de X que el Servicio Secreto estaba trabajando en la escena y exhortó al público a evitar el área. El lugar está cerca de donde un hombre armado emboscó a dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia el pasado noviembre.

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La especialista del Ejército de Estados Unidos Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de sus heridas. Andrew Wolfe, entonces de 24 años, resultó gravemente herido. Rahmanullah Lakanwal fue acusado en ese incidente.

El tiroteo del sábado ocurre casi un mes después de lo que las autoridades describieron como un intento de asesinato contra el presidente el 25 de abril, mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington. Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se declaró recientemente no culpable de los cargos de intentar matar a Trump y permanece bajo custodia federal.