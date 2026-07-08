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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clasifican como asesinato la muerte de una octogenaria agredida con un tubo en Vega Baja

El caso se había reportado a la Policía el pasado 21 de mayo

8 de julio de 2026 - 7:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este martes, la Policía había reportado 250 asesinatos en lo que va de este año, 17 mas que los 233 registrados a la misma fecha en el 2025. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades certificaron el martes como un asesinato la muerte de una mujer que fue agredida con un tubo en Vega Baja, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados el pasado 21 de mayo, en una residencia ubicada en la carretera PR-644, en el sector La Línea.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que su hermano llegó a su casa amenazándolo con tubo.

Alegó que, en medio de la discusión, trató de intervenir la esposa del querellante, identificada como Ana Delia Rivera Rosario, de 80 años, resultando agredida con el tubo en el costado izquierdo.

La mujer fue llevada a un hospital, donde fue diagnosticada con fractura en las costillas, entre otros efectos en sus órganos.

Agentes de la Policía arrestaron al presunto agresor, quien se presentó al lugar donde llevaban a cabo la investigación.

Según la Uniformada, Rivera Rosario falleció posteriormente a causa del golpe recibido.

Hasta este martes, la Policía había reportado 250 asesinatos en lo que va de este año, 17 mas que los 233 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaAsesinatosAsesinato de mujeres
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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