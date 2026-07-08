Clasifican como asesinato la muerte de una octogenaria agredida con un tubo en Vega Baja

Las autoridades certificaron el martes como un asesinato la muerte de una mujer que fue agredida con un tubo en Vega Baja, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados el pasado 21 de mayo, en una residencia ubicada en la carretera PR-644, en el sector La Línea.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que su hermano llegó a su casa amenazándolo con tubo.

Alegó que, en medio de la discusión, trató de intervenir la esposa del querellante, identificada como Ana Delia Rivera Rosario, de 80 años, resultando agredida con el tubo en el costado izquierdo.

La mujer fue llevada a un hospital, donde fue diagnosticada con fractura en las costillas, entre otros efectos en sus órganos.

Agentes de la Policía arrestaron al presunto agresor, quien se presentó al lugar donde llevaban a cabo la investigación.

Según la Uniformada, Rivera Rosario falleció posteriormente a causa del golpe recibido.