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Aumenta el saldo fatal de balacera reportada en junio en Ponce

La Policía certificó como asesinato la muerte de un segundo hombre baleado en el estacionamiento de una pizzería

8 de julio de 2026 - 7:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este martes, la Policía había reportado 250 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 233 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que una balacera registrada a principios del mes pasado en Ponce resultó en un doble asesinato.

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Los hechos fueron reportados el pasado 6 de junio, a eso de las 2:18 de la madrugada, en el estacionamiento de una pizzería ubicado en la avenida Eugenio María de Hostos.

En aquel momento, la Uniformada indicó que en el lugar encontraron sin vida a Víctor Joaquín Rodríguez León, de 42 años, residente de Ponce, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Mientras, dos hombres fueron transportados con heridas de bala a distintos hospitales del área.

Aunque se informó que estaban en condición estable, la Policía indicó que, posteriormente, el pasado 23 de junio falleció uno de los baleados, identificado como Joel González Napoleoni, de 49 años, a consecuencia de las heridas.

El agente Joseph Rodríguez adscrito a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal Juan Molina Pérez están a cargo de la pesquisa.

Hasta este martes, la Policía había reportado 250 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 233 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPonceAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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