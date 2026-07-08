Aumenta el saldo fatal de balacera reportada en junio en Ponce

Los hechos fueron reportados el pasado 6 de junio, a eso de las 2:18 de la madrugada, en el estacionamiento de una pizzería ubicado en la avenida Eugenio María de Hostos.

En aquel momento, la Uniformada indicó que en el lugar encontraron sin vida a Víctor Joaquín Rodríguez León, de 42 años, residente de Ponce, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Mientras, dos hombres fueron transportados con heridas de bala a distintos hospitales del área.

Aunque se informó que estaban en condición estable, la Policía indicó que, posteriormente, el pasado 23 de junio falleció uno de los baleados, identificado como Joel González Napoleoni, de 49 años, a consecuencia de las heridas.

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El agente Joseph Rodríguez adscrito a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal Juan Molina Pérez están a cargo de la pesquisa.