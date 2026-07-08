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Donald Trump insiste en que necesita controlar Groenlandia, pero Dinamarca afirma que “no está en venta”

El presidente de Estados Unidos arremetió contra sus socios de la OTAN al inicio de una cumbre en Turquía

8 de julio de 2026 - 8:19 AM

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Los miembros europeos de la OTAN y Canadá se han apresurado a cumplir los objetivos de aumento del gasto en defensa que Trump ha exigido. (Hussein Malla)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ankara, Turquía - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el miércoles contra sus socios de la OTAN en una cumbre en Turquía, diciendo que no estaba contento con la alianza por oponerse a sus esfuerzos de apoderarse de Groenlandia y por no apoyar su guerra de Irán.

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Los miembros europeos de la OTAN y Canadá se han apresurado a cumplir los objetivos de aumento del gasto en defensa que Trump ha exigido, mientras Estados Unidos reduce el número de tropas que tiene en Europa e insiste en que el continente asuma más responsabilidad por su propia seguridad.

Pero Trump reabrió viejas heridas al llegar a la reunión de los 32 líderes de la OTAN cuando insistió de nuevo en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo danés. También criticó a algunos países europeos por negarse a participar en la campaña en Irán, señalando a España como “un socio terrible en la OTAN” y renovando sus amenazas de cortar el comercio bilateral.

Antes de la cumbre, Trump dijo que Groenlandia “es muy importante” para Estados Unidos pero no para Dinamarca. “La necesitamos para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos”, añadió.

Pero la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que su país está “listo para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio” en caso de un ataque, y que confiaría en que los aliados de la OTAN cumplan su compromiso de defenderse mutuamente.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación”, dijo Frederiksen antes de la cumbre. “Groenlandia, por supuesto, no está en venta”.

Las críticas pasadas de Trump han unido más a los países europeos mientras enfrentan las guerras en Ucrania e Irán, un creciente déficit comercial con China y amenazas de Rusia. Sin embargo, esa unidad podría verse a prueba en la cumbre.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

Su renovado interés en Groenlandia podría amenazar todo el futuro de la OTAN, fundada en 1949 para contrarrestar la amenaza a la seguridad europea planteada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

La organización por lo general se centra en amenazas externas, no en amenazas desde dentro.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trató de aplacar la ira del presidente citando los recientes aumentos del gasto en defensa de los aliados de la OTAN.

“Yo diría que sin usted en esta silla, esto no habría ocurrido”, le dijo Rutte a Trump cuando ambos se reunieron el miércoles por la mañana. “Anótese la victoria. Está ahí”.

El jefe de la OTAN respalda los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán

Antes de la cumbre, Rutte elogió a Trump por la serie de ataques de Estados Unidos a Irán durante la noche, después de que Teherán atacara tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

“Creo que lo que hizo anoche fue absolutamente necesario “, le dijo Rutte a Trump. “Fue una respuesta muy fuerte, y estoy con usted en esto”.

Los ataques de Estados Unidos, así como la revocación de una licencia que permitía a Teherán vender su petróleo en el mercado mundial, subrayaron la fragilidad de un acuerdo provisional para poner fin a meses de combates.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

En comentarios sobre el acuerdo provisional con Irán, Trump dijo que “para mí, creo que se acabó”, aunque añadió que permitirá que continúen las conversaciones.

“Es simplemente una pérdida de tiempo tratar con ellos”, dijo.

Líderes de la OTAN intentaban mostrar a Trump un aumento del gasto en defensa

Rutte respondió a las críticas de Trump a los miembros de la OTAN destacando que numerosos países ya están invirtiendo más, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Dinamarca y Grecia.

“El compromiso está ahí, sin duda”, dijo Rutte antes de presidir la cumbre, aunque señaló que el gobierno de Trump espera que “los europeos y Canadá igualen su gasto con el de Estados Unidos”.

En un intento el mes pasado de apaciguar al líder de Estados Unidos, Rutte fue a Washington para celebrar el “Trump Trillion”, los 1.2 billones de dólares que los aliados europeos y Canadá han añadido al gasto en defensa desde que Trump llegó al poder en 2017.

Sin embargo, Trump había exigido “lealtad” y calificó a la OTAN de “tigre de papel” después de que algunos aliados se negaran a conceder acceso abierto a sus bases para que fuerzas de Estados Unidos atacaran a Irán.

Mientras los líderes llegaban a Ankara, Rutte organizó un evento de “gran revelación” para exhibir los numerosos acuerdos previstos con el aumento del gasto, gran parte del cual se gastaría en empresas de Estados Unidos, creando miles de empleos para estadounidenses.

Trump ha sostenido durante mucho tiempo que Estados Unidos carga con más de lo que le corresponde del peso de la defensa de la OTAN. En la cumbre del año pasado, los aliados habían acordado invertir el 5% de su producto interno bruto en defensa: 3.5% en sus presupuestos de defensa y 1.5% en infraestructura para que las tropas y el equipo puedan moverse más rápido en tiempos de conflicto.

Sin embargo, nuevas cifras publicadas por la OTAN el martes mostraron que Eslovenia, Bélgica, España y la República Checa han tenido dificultades para cumplir el antiguo objetivo de gasto de la alianza de invertir el 2% de su PIB.

El gobierno de Trump quiere ver una “OTAN 3.0” más ágil y letal, en la que Europa asume la responsabilidad de su propia seguridad, incluida Ucrania, con armas convencionales, mientras que Estados Unidos seguiría proporcionando su paraguas nuclear.

Sin embargo, el Pentágono ha iniciado una revisión de seis meses de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, lo que ha hecho que sus aliados busquen información clara sobre hasta qué punto Trump pretende recortar el número de fuerzas de Estados Unidos.

Zelensky presiona para que Ucrania entre en la OTAN

El presidente Volodymyr Zelensky hizo el martes un nuevo llamado para que se permita a Ucrania unirse a la alianza, al afirmar que las fuerzas armadas ucranianas tienen mucha experiencia y solo reforzarían las capacidades de defensa de la OTAN.

Zelensky, quien se espera que se reúna con Trump en Ankara el miércoles, destacó la capacidad de adaptación de Ucrania y su habilidad para atacar en profundidad dentro de Rusia, golpear las refinerías de petróleo de Moscú y otros objetivos energéticos. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están “eliminando”, en promedio, a 30,000 soldados rusos cada mes.

Ha ido en aumento la preocupación entre algunos países del norte, centro y este de Europa de que Rusia podría estar preparando un ataque híbrido —una combinación de guerra convencional con tácticas como ciberataques— en el continente, mientras el presidente ruso Vladímir Putin tiene problemas para conseguir una victoria en Ucrania.

La senadora estadounidense Jeanne Shaheen, demócrata por Nueva Hampshire y miembro de una delegación del Congreso que asistía a la cumbre de la OTAN, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que esperaba que hubiera un “nuevo compromiso” con Ucrania, y que la situación en el campo de batalla favorecía a Kiev.

“Necesitamos hacer todo lo posible para aumentar la presión sobre Rusia para que se siente a la mesa”, dijo.

Trump también se reunirá con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa, un exinsurgente que encabezó la ofensiva que derrocó al autócrata Bashar Assad en diciembre de 2024. Pese a haber sido en su momento combatiente de Al Qaeda, Al-Sharaa ha obtenido el respaldo de Trump mientras busca reconstruir Siria y restablecer sus deteriorados vínculos con Occidente.

Trump ha sugerido repetidamente que a Al-Sharaa se le daría mejor erradicar a Hezbollah en Líbano que el ejército israelí, lo que ha encendido alarmas tanto en Líbano como en Israel. El líder sirio ha dicho que no tiene interés en hacerlo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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