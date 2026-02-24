Donald Trump cita problemas sanitarios en Groenlandia diciendo que enviará un buque hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado en un post de Truth Social que desplegaría un barco hospital en Groenlandia, alegando que muchas personas allí están enfermas y no reciben atención, a pesar de que los dos barcos hospital de la Armada estadounidense están en mantenimiento en un astillero de Alabama.

El anuncio provocó una defensa del sistema sanitario de Groenlandia por parte de su primer ministro, en el último punto de fricción con Trump, que ha hablado con frecuencia de apoderarse de Groenlandia, que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

He aquí un análisis más detallado de los hechos:

Trump afirma que hay una enfermedad generalizada

Refiriéndose a su enviado especial al territorio ártico, Trump dijo: “Trabajando con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas, y que no están siendo atendidas allí”.

LOS HECHOS: Últimamente no se se han registrado enfermedades graves en Groenlandia y no estaba claro a qué enfermedad se refería Trump.

Toda Groenlandia, que tiene una población de unos 57,000 habitantes, está atendida por el Hospital Reina Ingrid de la capital, Nuuk, según el Danish Medical Journal. El territorio cuenta también con varios centros de salud regionales.

La mayoría de los servicios sanitarios de Groenlandia son gratuitos para los ciudadanos y residentes permanentes. Esto incluye el tratamiento por médicos generalistas, especialistas médicos y hospitales, centros de salud, medicamentos con receta, atención dental pública y cuidados de enfermería a domicilio, según el sitio web del Consejo Nórdico de Ministros, que es el organismo oficial de cooperación intergubernamental en la región nórdica.

En respuesta al post de Trump, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, destacó el sistema sanitario gratuito de la región y señaló las diferencias en una pulla al sistema estadounidense.

“Tenemos un sistema sanitario público en el que el tratamiento es gratuito para los ciudadanos. Es una elección deliberada, y una parte fundamental de nuestra sociedad”, dijo Nielsen. “Así no funciona en Estados Unidos, donde cuesta dinero ver a un médico”.

A pesar de la gratuidad de los servicios sanitarios, existen “importantes problemas de salud pública” en la inmensa isla, según el Centro de Salud Pública de Groenlandia.

Muchos de esos retos están relacionados con el hecho de experimentar “profundos cambios desde una sociedad cazadora a una moderna sociedad industrial y del conocimiento” en un corto periodo de tiempo. Cada vez más personas padecen enfermedades como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Anna Wangenheim, ministra de Sanidad y Personas con Discapacidad de Groenlandia, publicó recientemente una petición “urgente” en su página de Facebook en la que afirmaba que el “servicio nacional de salud necesita actualmente dentistas para 3 pueblos diferentes: Aasiaat, Paamiut y Nanortalik”.

A pesar del difícil acceso a los servicios médicos en zonas remotas y de la escasez de personal, se han logrado notables mejoras en Groenlandia, que no asumió la responsabilidad política de su propio sistema sanitario hasta 1992, según Lene Seibæk, profesora del Instituto de Salud y Naturaleza de la Universidad de Groenlandia.

“En 2020, la esperanza de vida en Groenlandia era de aproximadamente 71 años para los hombres y 77 años para las mujeres, lo que representa un aumento de aproximadamente seis años para los hombres y de cinco a seis años para las mujeres desde la década de 1990 y supera la media mundial”, añadió Seibæk.

Trump afirma que el buque hospital de Estados Unidos ya se dirige a Groenlandia

“¡¡¡Está en camino!!!” Trump escribió en su post Truth Social, diciendo que uno de los barcos hospital ya se dirigía a Groenlandia.

LOS HECHOS: El USNS Mercy y el USNS Comfort se encuentran en un astillero de Mobile, Alabama, según las publicaciones en las redes sociales del astillero en las que aparecen los dos buques hospital blancos uno junto al otro a finales de enero. Los datos de seguimiento de buques disponibles públicamente muestran que ambos buques siguen en el astillero.

El Comfort llegó a los astilleros del estado sureño el 23 de enero y se espera que permanezca allí hasta abril, según el contrato gubernamental para las obras.

Las reparaciones del Mercy, que llegó allí en agosto, se han prolongado más allá de la fecha prevista. Los registros de contratos del gobierno muestran que el barco está programado para más reparaciones en marzo en un astillero del estado noroccidental de Oregón.

En caso de que alguno de los dos buques se apresurara a salir, necesitaría más tiempo antes de estar listo para el despliegue. La tripulación estándar de un buque hospital estadounidense no incluye la dotación completa de personal médico necesaria para atender las vastas instalaciones médicas, que incluyen 12 quirófanos y 1,000 camas de hospital. Normalmente, antes de zarpar, los buques se abastecerían de médicos, enfermeros, personal de enfermería y suministros de los hospitales situados en sus puertos de origen, Norfolk (Virginia) o San Diego.

El enviado de Trump afirma que hay escasez de servicios

Landry, el gobernador de Luisiana que ejerce como enviado especial de Trump, se hizo eco de la afirmación del presidente el domingo en X de que “muchos pueblos y pequeñas ciudades carecen de servicios básicos que los estadounidenses a menudo dan por sentad”.

Landry añadió que “los pequeños asentamientos carecen de médicos permanentes, medios de diagnóstico o atención especializada, lo que obliga a los residentes a recorrer grandes distancias para recibir tratamientos vitales que deberían estar disponibles en casa.”

LOS HECHOS: Aunque a veces no se dispone físicamente de servicio médico en todos los asentamientos del vasto territorio, la telemedicina desempeña un papel importante para las personas que viven a distancia.

Los pacientes de zonas sin la atención sanitaria necesaria también pueden ser trasladados al hospital nacional o a centros regionales. En casos complejos, los pacientes pueden ser trasladados en avión a Dinamarca para recibir tratamiento médico, y el gobierno paga el transporte y el tratamiento.

En comparación, los estadounidenses de zonas rurales llevan mucho tiempo teniendo dificultades para acceder a la atención sanitaria básica, en parte debido a las desigualdades económicas y a los largos desplazamientos. Las barreras han empeorado en la última década a medida que se han ido cerrando maternidades, las farmacias luchan por mantenerse en activo y los hospitales y clínicas rurales se preparan para los recortes federales de Medicaid.

Desde 2010, 152 hospitales rurales, muchos de ellos en el sur de Estados Unidos, han recortado sus servicios de hospitalización o han cerrado por completo, según datos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. La expansión de la telesalud puede paliar algunas desigualdades, según los expertos, pero no es una solución universal mientras muchas zonas rurales se enfrentan a la escasez de proveedores y a una banda ancha poco fiable.