NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La disputa por Groenlandia: Dinamarca dice que “encarriló” la situación con Estados Unidos

Aunque el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que “no es que se hayan resuelto las cosas”

29 de enero de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen reciente del ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen. (VALDA KALNINA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, afirmó este jueves que han “encarrilado” la situación con Estados Unidos en cuanto a sus pretensiones sobre la isla de Groenlandia, y aseguró que son “más optimistas” que hace una semana.

RELACIONADAS

“No es que se hayan resuelto las cosas, pero es positivo porque ahora hemos vuelto a lo que teníamos en Washington hace exactamente dos semanas, después de que se produjera un importante desvío y la situación se agravara. Pero ahora hemos encarrilado la situación”, indicó a la prensa Rasmussen a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

El jefe de la diplomacia danesa se refirió a una reunión a alto nivel celebrada la víspera en la capital estadounidense “sobre la cuestión del Atlántico” que “transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos”, y confirmó que se han programado nuevos encuentros.

“Como he dicho en numerosas ocasiones, compartimos las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad con respecto al Atlántico”, explicó y aseguró que es un asunto que quieren “resolver en estrecha colaboración”.

Así, señaló que por el momento no han podido llegar a ninguna conclusión, pero enfatizó que hoy se siente “un poco más optimista que hace una semana”.

La semana pasada se estableció un “marco” con Estados Unidos sobre Groenlandia, pero no todavía un acuerdo en sí, ya que debe ser negociado con las autoridades danesas y el gobierno del territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca.

Rasmussen y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pactaron la semana pasada en Washington -en una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance- crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57,000 habitantes de la isla.

Estados UnidosDinamarcaGroenlandia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
