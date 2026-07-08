Avanzan trabajos para estabilizar edificio que obligó a evacuar parte de Manhattan

Los trabajadores comenzaron este martes por la tarde las reparaciones de emergencia para estabilizar un edificio de Manhattan, Nueva York, luego de que columnas deformadas y hundimientos en los pisos obligaran a evacuar la construcción y los inmuebles cercanos en el sector de Midtown.

La emergencia se desarrolló a lo largo del día, después de que en la mañana se detectaran problemas estructurales en el edificio, construido en la década de 1970 y actualmente en proceso de conversión en apartamentos de lujo. Los obreros y las personas que se encontraban en edificios cercanos, entre ellos un colegio, oficinas diplomáticas y varios hoteles, fueron evacuados rápidamente tras una llamada a los bomberos alrededor de las 8:00 a.m.

A primeras horas de la tarde, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el edificio seguía siendo inestable y calificó la situación como “extremadamente grave”.

Tras inspeccionar la estructura piso por piso, las autoridades municipales determinaron que las columnas dañadas ya no presentaban movimientos adicionales, lo que permitió autorizar a los contratistas a iniciar las reparaciones de emergencia, informó la oficina del alcalde. Durante la tarde se observó a trabajadores reforzando las zonas afectadas dentro del edificio de cristal y acero.

PUBLICIDAD

1 / 14 | Imágenes de la emergencia: desalojan edificio en el corazón de Nueva York ante posible colapso. Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura. - Angelina Katsanis 1 / 14 Imágenes de la emergencia: desalojan edificio en el corazón de Nueva York ante posible colapso Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura. Angelina Katsanis Compartir

Las medidas temporales buscan estabilizar la estructura y se prevé que los trabajos se prolonguen durante varios días, lo que seguirá afectando el área cercana a la estación Grand Central, uno de los principales centros de transporte de Manhattan.

Funcionarios del Departamento de Bomberos y del Departamento de Edificios informaron que continuaban inspeccionando los inmuebles vecinos para determinar cuándo podrían levantarse las órdenes de evacuación y reabrirse las calles cerradas. Al final de la tarde, algunos residentes recibieron autorización para regresar a sus viviendas.

Temor a un colapso motivó las evacuaciones

El edificio, antigua sede de la farmacéutica Pfizer, se encuentra a pocos pasos de lugares emblemáticos de Nueva York, como el Edificio Chrysler y la sede de las Naciones Unidas.

Leila Bozorg, vicealcaldesa de la ciudad, dijo que resultaba “alentador” que el edificio no pareciera seguir moviéndose mientras los inspectores recorrían las plantas afectadas hasta llegar al piso 37, el último de la estructura.

Desde la calle podía observarse una columna estructural severamente deformada a través de una ventana del piso 21. El Departamento de Bomberos también difundió imágenes de esa columna e informó que detectó múltiples grietas y hundimientos en los pisos.

Consultado sobre el riesgo de un colapso, el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, explicó que, debido a la estructura de acero del edificio, “no se trataría de un colapso total, sino más bien de un colapso localizado”.

Los edificios y calles cercanas permanecieron evacuados durante gran parte del día, incluyendo una escuela y el consulado de Israel, ubicado frente al edificio. La antigua sede de Pfizer se encontraba desocupada, salvo por los trabajadores de la construcción.

PUBLICIDAD

Ramesh Yallappa, un turista evacuado de un hotel cercano, relató que inicialmente pensó que se trataba de un incendio.

“En ese momento estábamos muy, muy asustados”, expresó.

Promotor atribuye los daños a la ampliación del edificio

Con más de 1,600 apartamentos proyectados, los desarrolladores aseguran que el proyecto representa la mayor conversión de oficinas en viviendas en la historia de Nueva York. El estudio de arquitectura Gensler indicó que la obra contempla la transformación de dos edificios de oficinas de la década de 1970, mediante la construcción de más de una docena de pisos adicionales y el rediseño de una torre contigua.

Registros del Departamento de Edificios muestran que el proyecto había recibido varias sanciones por infracciones de seguridad, entre ellas la caída de cristales y piezas metálicas, además de un accidente en el que un trabajador cayó de una escalera.

Los portavoces de Gensler y de la promotora MetroLoft no respondieron a solicitudes de comentarios.

No obstante, en declaraciones a The New York Times, MetroLoft sostuvo que el edificio no corre peligro de colapsar y que no cayeron escombros desde la estructura.

Nathan Berman, fundador de MetroLoft, declaró a The Wall Street Journal que el peso adicional generado por la ampliación de aproximadamente 15 pisos superiores probablemente provocó los daños. Según explicó, es posible que las dos columnas deformadas no hubieran sido reforzadas adecuadamente.

“¿Por qué precisamente esas dos columnas y ninguna otra? No lo sabemos”, dijo Berman. “Lo estamos investigando”.

También aseguró que la integridad general del edificio no se había visto comprometida.

“El 95% del edificio está en buen estado e intacto”, afirmó. “Es imposible que esta esquina de una pequeña ampliación provoque que el edificio se derrumbe de repente”.

PUBLICIDAD

Expertos prevén reparaciones de mayor alcance

Emily Guglielmo, ingeniera estructural, señaló que probablemente las columnas deformadas deban ser retiradas y reemplazadas.

“Probablemente muchas de estas cosas, como las grietas, las deformaciones y los hundimientos, ya no puedan repararse”, indicó.

Especialistas consultados coincidieron en que sustituir las columnas requerirá análisis detallados y reparaciones costosas.

“La solución inmediata consiste en apuntalar la estructura y los pisos”, explicó Abi Aghayere, profesor de ingeniería estructural de la Universidad de Drexel.

El apuntalamiento consiste en instalar estructuras temporales que soporten la carga del edificio hasta que las columnas puedan ser reemplazadas.

Yi Bao, profesor asociado de ingeniería civil del Instituto Tecnológico Stevens, advirtió que los daños podrían extenderse más allá de las columnas deformadas, obligando a redistribuir las cargas hacia otras partes del edificio.

Ed Miller, residente del área, comentó que suele pasar varias veces al día frente al edificio, aunque ahora buscará otra ruta para regresar a su casa.