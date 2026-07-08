Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
8 de julio de 2026
80°Lluvias aisladas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avanzan trabajos para estabilizar edificio que obligó a evacuar parte de Manhattan

Los trabajos de estabilización podrían extenderse durante varios días, mientras expertos evalúan el alcance de los daños estructurales

8 de julio de 2026 - 10:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El edificio situado en el número 235 de la calle 42 Este, en Nueva York. (Angelina Katsanis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los trabajadores comenzaron este martes por la tarde las reparaciones de emergencia para estabilizar un edificio de Manhattan, Nueva York, luego de que columnas deformadas y hundimientos en los pisos obligaran a evacuar la construcción y los inmuebles cercanos en el sector de Midtown.

RELACIONADAS

La emergencia se desarrolló a lo largo del día, después de que en la mañana se detectaran problemas estructurales en el edificio, construido en la década de 1970 y actualmente en proceso de conversión en apartamentos de lujo. Los obreros y las personas que se encontraban en edificios cercanos, entre ellos un colegio, oficinas diplomáticas y varios hoteles, fueron evacuados rápidamente tras una llamada a los bomberos alrededor de las 8:00 a.m.

A primeras horas de la tarde, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el edificio seguía siendo inestable y calificó la situación como “extremadamente grave”.

Tras inspeccionar la estructura piso por piso, las autoridades municipales determinaron que las columnas dañadas ya no presentaban movimientos adicionales, lo que permitió autorizar a los contratistas a iniciar las reparaciones de emergencia, informó la oficina del alcalde. Durante la tarde se observó a trabajadores reforzando las zonas afectadas dentro del edificio de cristal y acero.

Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura.La emergencia se produjo después de que los bomberos recibieran, poco antes de las 8 de la mañana, una llamada por la caída de ladrillos en el edificio.Bomberos se concentran en la intersección de la Tercera Avenida.
1 / 14 | Imágenes de la emergencia: desalojan edificio en el corazón de Nueva York ante posible colapso. Un rascacielos de oficinas, que antiguamente fue la sede de la farmacéutica Pfizer, fue desalojado ante el temor de un posible colapso de la estructura. - Angelina Katsanis

Las medidas temporales buscan estabilizar la estructura y se prevé que los trabajos se prolonguen durante varios días, lo que seguirá afectando el área cercana a la estación Grand Central, uno de los principales centros de transporte de Manhattan.

Funcionarios del Departamento de Bomberos y del Departamento de Edificios informaron que continuaban inspeccionando los inmuebles vecinos para determinar cuándo podrían levantarse las órdenes de evacuación y reabrirse las calles cerradas. Al final de la tarde, algunos residentes recibieron autorización para regresar a sus viviendas.

Temor a un colapso motivó las evacuaciones

El edificio, antigua sede de la farmacéutica Pfizer, se encuentra a pocos pasos de lugares emblemáticos de Nueva York, como el Edificio Chrysler y la sede de las Naciones Unidas.

Leila Bozorg, vicealcaldesa de la ciudad, dijo que resultaba “alentador” que el edificio no pareciera seguir moviéndose mientras los inspectores recorrían las plantas afectadas hasta llegar al piso 37, el último de la estructura.

Desde la calle podía observarse una columna estructural severamente deformada a través de una ventana del piso 21. El Departamento de Bomberos también difundió imágenes de esa columna e informó que detectó múltiples grietas y hundimientos en los pisos.

Consultado sobre el riesgo de un colapso, el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, explicó que, debido a la estructura de acero del edificio, “no se trataría de un colapso total, sino más bien de un colapso localizado”.

Los edificios y calles cercanas permanecieron evacuados durante gran parte del día, incluyendo una escuela y el consulado de Israel, ubicado frente al edificio. La antigua sede de Pfizer se encontraba desocupada, salvo por los trabajadores de la construcción.

Ramesh Yallappa, un turista evacuado de un hotel cercano, relató que inicialmente pensó que se trataba de un incendio.

“En ese momento estábamos muy, muy asustados”, expresó.

Promotor atribuye los daños a la ampliación del edificio

Con más de 1,600 apartamentos proyectados, los desarrolladores aseguran que el proyecto representa la mayor conversión de oficinas en viviendas en la historia de Nueva York. El estudio de arquitectura Gensler indicó que la obra contempla la transformación de dos edificios de oficinas de la década de 1970, mediante la construcción de más de una docena de pisos adicionales y el rediseño de una torre contigua.

Registros del Departamento de Edificios muestran que el proyecto había recibido varias sanciones por infracciones de seguridad, entre ellas la caída de cristales y piezas metálicas, además de un accidente en el que un trabajador cayó de una escalera.

Los portavoces de Gensler y de la promotora MetroLoft no respondieron a solicitudes de comentarios.

No obstante, en declaraciones a The New York Times, MetroLoft sostuvo que el edificio no corre peligro de colapsar y que no cayeron escombros desde la estructura.

Nathan Berman, fundador de MetroLoft, declaró a The Wall Street Journal que el peso adicional generado por la ampliación de aproximadamente 15 pisos superiores probablemente provocó los daños. Según explicó, es posible que las dos columnas deformadas no hubieran sido reforzadas adecuadamente.

“¿Por qué precisamente esas dos columnas y ninguna otra? No lo sabemos”, dijo Berman. “Lo estamos investigando”.

También aseguró que la integridad general del edificio no se había visto comprometida.

“El 95% del edificio está en buen estado e intacto”, afirmó. “Es imposible que esta esquina de una pequeña ampliación provoque que el edificio se derrumbe de repente”.

Expertos prevén reparaciones de mayor alcance

Emily Guglielmo, ingeniera estructural, señaló que probablemente las columnas deformadas deban ser retiradas y reemplazadas.

“Probablemente muchas de estas cosas, como las grietas, las deformaciones y los hundimientos, ya no puedan repararse”, indicó.

Especialistas consultados coincidieron en que sustituir las columnas requerirá análisis detallados y reparaciones costosas.

“La solución inmediata consiste en apuntalar la estructura y los pisos”, explicó Abi Aghayere, profesor de ingeniería estructural de la Universidad de Drexel.

El apuntalamiento consiste en instalar estructuras temporales que soporten la carga del edificio hasta que las columnas puedan ser reemplazadas.

Yi Bao, profesor asociado de ingeniería civil del Instituto Tecnológico Stevens, advirtió que los daños podrían extenderse más allá de las columnas deformadas, obligando a redistribuir las cargas hacia otras partes del edificio.

Ed Miller, residente del área, comentó que suele pasar varias veces al día frente al edificio, aunque ahora buscará otra ruta para regresar a su casa.

“El edificio era bastante antiguo”, dijo Miles Grant, quien trabajó allí anteriormente. “Sin duda necesitaba muchas reformas para convertirse en un edificio residencial”.

Tags
ManhattanNueva YorkBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: