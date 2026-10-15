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Ocupan un cargador de arma de fuego en el bulto de un estudiante en Ponce y controlan la situación

La institución indicó que los estudiantes “se encuentran seguros” y que las clases “continúan con normalidad”

15 de octubre de 2026 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Servicios Técnicos de la Policía investigó la escena. (GFR Media)
El caso será investigado por el CIC de Ponce.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes de la Policía llegaron hoy, jueves, al Colegio Mercedario San Judas Tadeo en Ponce tras reportarse un incidente de seguridad que fue controlado.

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Según la información preliminar ofrecida por la Uniformada, los oficiales fueron alertados después de que “se encontró dentro de un bulto de estudiante un cargador con 17 balas calibre 9mm”.

De inmediato no se ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias del hallazgo, mientras que el caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

El Nuevo Día llamó al colegio, pero no se recibió contestación al momento.

En un comunicado divulgado a las familias, el Colegio informó que “ante una situación de seguridad presentada durante el día de hoy, se activó el protocolo de seguridad correspondiente, prestando especial atención al Nivel Intermedio”.

“Les aseguramos que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son nuestra prioridad. Se tomaron las medidas preventivas necesarias y nuestros estudiantes se encuentran seguros”, indicó el comunicado.

“Asimismo, las labores académicas y administrativas continúan con normalidad, siguiendo las medidas de seguridad establecidas por la institución”, agregó.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsSeguridadPonce
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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