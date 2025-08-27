No hubo violencia: ocupan sin incidentes un cuchillo en bulto de un niño en escuela de Carolina

Un cuchillo fue encontrado en la mañana de este miércoles en el bulto de niño de nueve años de edad en una escuela de Carolina.

El caso fue reportado en horas de la mañana, en la escuela María T. Serrano, en la urbanización Villa Fontana.

Según la información preliminar de la Policía, a un menor de cuarto grado se le salió del bulto lo que fue descrito como “un cuchillo”.

Acto seguido, la escuela activó el protocolo de se seguridad. El incidente terminó ahí. No hubo agresión ni nadie resultó afectado por el incidente.