27 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

No hubo violencia: ocupan sin incidentes un cuchillo en bulto de un niño en escuela de Carolina

Como parte del protocolo, el Departamento de la Familia fue avisado

27 de agosto de 2025 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía no detalló la supuesta razón por la que la madre reprendió a la menor en la escuela.
El caso fue reportado en horas de la mañana, en la escuela María T. Serrano, en la urbanización Villa Fontana.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un cuchillo fue encontrado en la mañana de este miércoles en el bulto de niño de nueve años de edad en una escuela de Carolina.

El caso fue reportado en horas de la mañana, en la escuela María T. Serrano, en la urbanización Villa Fontana.

Según la información preliminar de la Policía, a un menor de cuarto grado se le salió del bulto lo que fue descrito como “un cuchillo”.

Acto seguido, la escuela activó el protocolo de se seguridad. El incidente terminó ahí. No hubo agresión ni nadie resultó afectado por el incidente.

Mientras, como parte del protocolo, la administración escolar avisó al Departamento de la Familia.

