Adolescente presuntamente agrede a otro con una tijera en escuela en Santurce

Un adolescente de 14 años supuestamente agredió, con una tijera, a otro menor de 13 años en un incidente reportado el miércoles en la escuela superior Albert Einstein, en Barrio Obrero, Santurce.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron a las 2:09 p.m. cuando el presunto agresor hirió, con la supuesta arma blanca, a otro joven, causándole una herida superficial en su mano izquierda.

Según la Uniformada, las madres de ambos menores fueron orientadas que debían acudir a una institución hospitalaria para que sus hijos recibieran atención médica.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.