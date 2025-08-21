Opinión
21 de agosto de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adolescente presuntamente agrede a otro con una tijera en escuela en Santurce

El perjudicado resultó con una herida superficial en su mano izquierda

21 de agosto de 2025 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la pesquisa, Rolando Mojica Rodríguez y el otro conductor se bajaron de sus vehículos y comenzaron a agredirse. Un sujeto que viajaba con pasajero en la van agarró una tijera y le infligió varias heridas punzantes a Mojica Rodríguez. (Archivo)
Personal del precinto de Barrio Obrero lidera la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un adolescente de 14 años supuestamente agredió, con una tijera, a otro menor de 13 años en un incidente reportado el miércoles en la escuela superior Albert Einstein, en Barrio Obrero, Santurce.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron a las 2:09 p.m. cuando el presunto agresor hirió, con la supuesta arma blanca, a otro joven, causándole una herida superficial en su mano izquierda.

Según la Uniformada, las madres de ambos menores fueron orientadas que debían acudir a una institución hospitalaria para que sus hijos recibieran atención médica.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Personal del precinto de Barrio Obrero lidera la pesquisa.

Andrea Guemárez Soto
