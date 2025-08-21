Identifican a hombre que fue asesinado el martes en Salinas

La Policía identificó como Giovanni José Muñoz Figueroa, de 22 años, al hombre que fue asesinado el martes en la carretera 706, kilómetro 3.3, del sector La Julia, en Salinas.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona que yacía en el pavimento de la vía.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Muñoz Figueroa con múltiples heridas de de proyectil de bala.

Según las autoridades, el occiso poseía récord criminal.