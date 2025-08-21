Identifican a hombre que fue asesinado el martes en Salinas
Según las autoridades, el occiso poseía récord criminal
21 de agosto de 2025 - 9:22 AM
La Policía identificó como Giovanni José Muñoz Figueroa, de 22 años, al hombre que fue asesinado el martes en la carretera 706, kilómetro 3.3, del sector La Julia, en Salinas.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre una persona que yacía en el pavimento de la vía.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Muñoz Figueroa con múltiples heridas de de proyectil de bala.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, junto a la fiscal Jessica Gotay Martínez, se hicieron cargo de la investigación.
