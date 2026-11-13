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Motociclista fallece tras accidente en Canóvanas

Otro conductor lo atropelló tras caer al pavimento

13 de noviembre de 2026 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
El motociclista fue transportado por paramédicos al Hospital de la UPR en Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte a las 10:47 de la noche.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motociclista falleció tras accidentarse en la noche de ayer, jueves, en Canóvanas, informó la Policía.

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Según el informe policíaco, el incidente fue reportado a eso de la 9:42 p.m., en el kilómetro 0.2 de la PR-188.

De la investigación preliminar se desprende que el motociclista transitaba en dirección de norte a sur cuando “perdió el control de su motora KTM Duke 390 y cayó al pavimento”.

“Acto seguido, el conductor de una guagua Ford F-150, que transitaba por la misma vía, presuntamente no se percató de su presencia e impactó al motociclista”, detalló la Uniformada.

“El perjudicado fue transportado por paramédicos al Hospital de la UPR en Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte a las 10:47 de la noche”, agregó.

El informe señaló que, como parte de la investigación, “se indicó que el tramo de carretera donde ocurrió el accidente carece de alumbrado público”.

El agente Rafael Martínez, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras y el fiscal José Carrasquillo se hicieron cargo de la investigación.

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Breaking NewsAccidentesMotorasPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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