Motociclista fallece tras accidente en Canóvanas

Un motociclista falleció tras accidentarse en la noche de ayer, jueves, en Canóvanas, informó la Policía.

Según el informe policíaco, el incidente fue reportado a eso de la 9:42 p.m., en el kilómetro 0.2 de la PR-188.

De la investigación preliminar se desprende que el motociclista transitaba en dirección de norte a sur cuando “perdió el control de su motora KTM Duke 390 y cayó al pavimento”.

“Acto seguido, el conductor de una guagua Ford F-150, que transitaba por la misma vía, presuntamente no se percató de su presencia e impactó al motociclista”, detalló la Uniformada.

“El perjudicado fue transportado por paramédicos al Hospital de la UPR en Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte a las 10:47 de la noche”, agregó.

El informe señaló que, como parte de la investigación, “se indicó que el tramo de carretera donde ocurrió el accidente carece de alumbrado público”.