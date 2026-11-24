La Junta de Retiro pagará mañana, miércoles, el bono de Navidad para más de 107,000 pensionados y beneficiarios elegibles.

Así lo informó este martes la gobernadora Jenniffer González Colón y el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Arnaldo J. Ortiz Miranda, en comunicado de prensa.

Estiman que la iniciativa represente una inyección económica directa de sobre $21,420,000 para apoyar el presupuesto familiar de los jubilados del servicio público en áreas del Gobierno Central, la Judicatura y Educación.

“Nuestro objetivo es brindarles este respaldo económico oportuno antes del inicio de las festividades, deseándoles siempre mucha salud y bendiciones junto a sus seres queridos en esta época navideña”, expresó Ortiz Miranda, en declaraciones escritas.

El desembolso se realizará de manera automática a través de los métodos de pago habituales registrados por cada pensionado o beneficiario ante la Junta de Retiro, sin que sea necesario realizar trámites adicionales.