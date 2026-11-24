Dos hombres fueron arrestados en la finca de Sandringham, propiedad de la familia real británica, informó la Policía el martes, luego de que se reportara una entrada ilegal en la residencia campestre del príncipe William y la princesa Kate Middleton.

La Policía de Norfolk informó que los agentes recibieron una llamada el lunes por la noche para investigar una supuesta “actividad sospechosa” en una propiedad de la finca rural, ubicada en el este de Inglaterra. Tras una búsqueda en la que participaron perros policía, drones y un helicóptero, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento de morada.

Los sospechosos permanecían bajo custodia el martes y no habían sido acusados formalmente.

La Policía indicó que “la propiedad estaba desocupada al momento del incidente”.

El periódico The Sun informó que varios hombres enmascarados lograron entrar el lunes por la noche a Anmer Hall, cuando William, Kate y el resto de su familia no se encontraban en el lugar.

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William estaba en Londres el martes, donde se reunió con el primer ministro, Andy Burnham, para sostener conversaciones en el número 10 de Downing Street.

La oficina del príncipe William y Kate en el Palacio de Kensington indicó que no haría comentarios sobre asuntos de seguridad.

Anmer Hall, que cuenta con 10 habitaciones, fue un regalo de bodas para la pareja de parte de la fallecida reina Isabel II. William y Kate utilizan la aislada mansión georgiana de ladrillo rojo, ubicada a unas 110 millas (171 kilómetros) al norte de Londres, como residencia campestre durante los fines de semana.

La pareja y sus tres hijos pasan la mayor parte del tiempo en Forest Lodge, en Windsor, al oeste de Londres, propiedad a la que se han referido como su “hogar para siempre”.

Las propiedades de la familia real han sido escenario de varias intrusiones a lo largo de los años.

En octubre de 2024, unos ladrones irrumpieron en los terrenos del castillo de Windsor, al oeste de Londres, y robaron una camioneta y un vehículo todoterreno de cuatro ruedas de una estructura agrícola. El rey Carlos III y la reina Camila no se encontraban en el castillo de Windsor en ese momento, pero trascendió que William y Kate estaban en su residencia cercana.

1 / 9 | Los hijos de los príncipes Kate y William llegan a la clausura de Wilmbledon. La princesa de Gales saluda desde el "royal box" en el All England Club. - Dave Shopland 1 / 9 Los hijos de los príncipes Kate y William llegan a la clausura de Wilmbledon La princesa de Gales saluda desde el "royal box" en el All England Club. Dave Shopland Compartir

Tres años antes, un hombre armado con una ballesta fue detenido en los terrenos del castillo. Jaswant Singh Chail fue sentenciado posteriormente a nueve años de prisión, luego de admitir que un chatbot lo había alentado a matar a Isabel II.

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En 1982, un intruso identificado como Michael Fagan logró entrar a los aposentos privados de la reina mientras ella estaba en su cama. La monarca conversó durante 10 minutos con el hombre antes de alertar a las autoridades cuando este le pidió un cigarrillo.

Fagan fue ingresado en un hospital psiquiátrico, luego quedó en libertad y posteriormente fue encarcelado por otros delitos no relacionados con el incidente.

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