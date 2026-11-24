La DEA informó que ocupó varios fardos que un hombre pasó de un vehículo a otro el pasado viernes en Carolina.

Insólito hallazgo en Carolina: 104 kilogramos de supuesta cocaína resultan ser falsos. La DEA informó que ocupó varios fardos que un hombre pasó de un vehículo a otro el pasado viernes en Carolina.

1 / 6 | Insólito hallazgo en Carolina: 104 kilogramos de supuesta cocaína resultan ser falsos. La DEA informó que ocupó varios fardos que un hombre pasó de un vehículo a otro el pasado viernes en Carolina. - Captura

Agentes de la Agencia para el Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés) se llevaron una sorpresa al abrir el contenido de lo que entendían eran fardos de cocaína ocupados el pasado viernes, en la avenida Laguna, en Carolina.

Según una denuncia radicada en el Tribunal Federal en San Juan, la DEA llevó a cabo una intervención en la que arrestó a dos personas y ocupó varios fardos que supuestamente eran parte de un cargamento de 100 kilogramos de cocaína que habían llegado a Puerto Rico.

De acuerdo a la agencia federal, los agentes intervinieron en el momento en que uno de los detenidos movía los fardos de un vehículo a otro.

Los dos arrestados fueron identificados como Winston Juan Carlos Rollins Rosario y Fernando José de la Cruz López.

La declaración jurada de la DEA detalla que, entre la evidencia ocupada después de la intervención, figura un reflejo de parte de la vestimenta que coincide con uno de los dos arrestados.

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Mientras, al allanar el vehículo de ambos, encontraron una pistola Glock 43x, con un cargador extendido y 17 municiones de calibre 9mm, y una Glock 19 con cargador extendido y 20 balas 9mm.

Los cargos alegan que ambas armas de fuego mostraban dispositivos debido a que fueron alteradas de forma ilegal para disparar de manera automática.

Mientras, los fardos -marcados con la letra “K”- fueron llevados a la oficina de la DEA. En el interior tenían “ladrillos”, como se le llama al tipo de empaque utilizado comúnmente para transportar los kilos de cocaína.

“Después de abrir cuatro ‘ladrillos’ para hacer un análisis de campo, los agentes descubrieron que los ‘ladrillos’ eran cocaína falsa, conteniendo madera en vez de cocaína y designados para hacer parecer ladrillos con kilogramos de cocaína”, reveló la denuncia.

“El total del peso de la cocaína falsa era de aproximadamente de 104 kilogramos”, agregó.

Según el documento, y aparentemente ajeno a que los “ladrillos” eran de madera, De la Cruz admitió que “sabía que estaba entregando kilogramos de cocaína”.

Asimismo, la DEA apuntó que, en entrevistas con los agentes, ambos detenidos admitieron la posesión de las armas ilegales.

El expediente electrónico del caso indica que ambos fueron acusados por violaciones a la ley de armas y por conspiración e intento de poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.