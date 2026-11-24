Entran a una residencia de alquiler a corto plazo y se apropian de más de $900
La denuncia fue hecha por un turista de 24 años y procedente del estado de Oregon
24 de noviembre de 2026 - 12:54 PM
24 de noviembre de 2026 - 12:54 PM
Una persona entró a una propiedad de alquiler a corto plazo en la calle Rafael Alers, en Santurce, en la madrugada del martes, y se apropió de dinero en efectivo perteneciente a un turista.
Según un informe de la Policía, el perjudicado, un joven de 24 años y residente de Oregon, denunció que el responsable se llevó $912 en efectivo.
No se reportaron personas heridas con relación a este hecho.
El agente Cristian Irizarry, del Precinto de Calle Loíza y Turística de San Juan, investigó la escena y refirió el caso al CIC de San Juan.
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