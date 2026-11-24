Una persona entró a una propiedad de alquiler a corto plazo en la calle Rafael Alers, en Santurce, en la madrugada del martes, y se apropió de dinero en efectivo perteneciente a un turista.

Según un informe de la Policía, el perjudicado, un joven de 24 años y residente de Oregon, denunció que el responsable se llevó $912 en efectivo.

No se reportaron personas heridas con relación a este hecho.