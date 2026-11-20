Los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico recibirán el próximo miércoles, 25 de noviembre, el bono de Navidad de $600, correspondiente al año fiscal 2027, anunció la gobernadora Jenniffer González Colón.

Según la mandataria, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos, informó que el desembolso del bono, cuyo monto está establecido por ley, se estima en $82.5 millones y se cubrirá con partidas bajo la custodia de esa oficina.

Además del bono de Navidad, González Colón informó que aproximadamente 95,198 empleados públicos elegibles que no están representados por la organización de servidores públicos Federación Americana de Empleados Estatales, de Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés) recibirán una bonificación adicional propuesta que asciende a $339.46 por empleado.

En el comunicado, la directora ejecutiva interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Vicky González Vega, explicó que los recaudos del Fondo General superaron las proyecciones del plan fiscal, lo que permitió proponer la bonificación adicional conforme a los acuerdos del Plan de Ajuste de la Deuda.

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La gobernadora señaló que, al igual que el año pasado, la OGP sometió a la Junta de Supervisión Fiscal las solicitudes de transacciones fiscales para los desembolsos, con el fin de obtener su aprobación, redistribuir los fondos y efectuar los pagos antes del Día de Acción de Gracias.