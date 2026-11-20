El complejo penitenciario de Rikers Island, en la ciudad de Nueva York, cerraría en 2032 según un plan anunciado el viernes por el alcalde Zohran Mamdani, cuya estrategia para cerrar definitivamente este famoso centro penitenciario se basa en reducir sustancialmente el número de reclusos.

Es prácticamente seguro que la ciudad no cumplirá con la obligación legal de cerrar Rikers y sustituirlo por cuatro centros penitenciarios más pequeños y modernos para 2027.

Durante años, Rikers Island ha sido un símbolo de disfunción, con un complejo penitenciario tan afectado por la violencia y el hacinamiento que un juez federal, alegando condiciones “anormales e inaceptables”, nombró a un gestor externo para restablecer el orden y poner en marcha reformas.

Mamdani, del Partido Demócrata, ha sido un firme defensor del cierre de Rikers, aunque el plan, que lleva mucho tiempo sobre la mesa, de construir nuevas cárceles ha encontrado resistencia, incluso por parte de su predecesor, el exalcalde Eric Adams, quien se opuso a la supervisión federal y a las cárceles de distrito.

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“Ya es hora de cerrar definitivamente Rikers Island”, afirmó Mamdani en un comunicado. “Durante décadas, los neoyorquinos han exigido un sistema penitenciario que sea seguro y humano”.

El plan consiste en reducir la población reclusa de la ciudad, pasando de las más de 6,500 personas alojadas en Rikers a unas 4,500.

La administración de Mamdani propone una nueva serie de programas de derivación y libertad supervisada, la ampliación de los servicios de vivienda y sociales para prevenir la reincidencia, así como el restablecimiento de un sistema de pago de fianzas en línea y la reducción de los retrasos en los procesos judiciales mediante diversas medidas.

“Tenemos la obligación legal y moral de cerrar Rikers. En colaboración con el Ayuntamiento, los tribunales y nuestras organizaciones sin ánimo de lucro asociadas, la cumpliremos —por el bien de las personas que se encuentran bajo nuestra custodia, del personal que les atiende, de las víctimas de delitos y de todos los neoyorquinos”, afirmó Mamdani.

En lugar de alojar a los reclusos en Rikers —una isla situada en el East River, cerca del aeropuerto de LaGuardia—, el Ayuntamiento trasladará a los reclusos a centros penitenciarios del Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan, así como a un puñado de centros médicos para aquellas personas que necesiten asistencia sanitaria o tratamiento psiquiátrico. La ciudad también tiene previsto reducir el número de plazas para mujeres, derivándolas a programas comunitarios.

Según el Ayuntamiento, está previsto que las cárceles municipales abran sus puertas en Brooklyn en 2029; en el Bronx y en Queens, en 2031; y, por último, en Manhattan, en 2032.

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Los activistas en materia de justicia penal llevan décadas presionando para que se cierre Rikers Island, que acoge a reclusos desde la década de 1930.