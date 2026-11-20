Un menor fue encontrado solo, en pijama y corriendo una bicicleta azul durante este viernes en la avenida Felipe Sánchez Osorio, frente a la Escuela Gilberto Concepción de Gracia, en Carolina, confirmó la Policía Municipal.

Según la información preliminar, una ciudadana alertó a la Policía tras percatarse de la presencia del menor en el lugar, lo que movilizó a los agentes hasta el área. El Nuevo Día supo que el niño, de 10 años, se encuentra bien de salud.

Como parte de la investigación preliminar, la Policía Municipal de Carolina activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones y notificó formalmente a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de la Familia.

Precisamente, el menor fue trasladado a la Comandancia de Carolina, donde posteriormente llegaron ambos padres, quienes fueron entrevistados por agentes de la Policía Municipal y personal del Departamento de la Familia.

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Asimismo, agentes de la División de Delitos Sexuales y Asuntos de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina llegaron a las instalaciones y asumieron la investigación, conforme al protocolo.

En declaraciones a Telenoticias, de Telemundo, el comandante de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno, indicó que una ciudadana que transitaba por la vía pública fue quien se percató de la situación y se detuvo para auxiliar al menor. “Una ciudadana de buena fe, que iba transitando por la vía pública, fue quien hizo el gesto y se detuvo a ayudar al menor”, expresó Moyeno.

Al ser preguntado sobre dónde se encontraban los padres del menor al momento de los hechos, Moyeno indicó que el padre estaba trabajando y la madre permanecía en la residencia. No obstante, aclaró que las autoridades investigarán si hubo algún tipo de negligencia.

“Papá estaba trabajando, mamá estaba en la casa. Eso es lo que vamos a investigar ahora: si en efecto hubo negligencia o no. Mamá llegó primero porque papá estaba en el trabajo”, sostuvo el comisionado, quien no entró en detalles de la explicación que les dio la madre del menor.

Moyeno tampoco precisó si el niño tiene diagnóstico de espectro de autismo. “El nene se ve bien”, subrayó. “Todavía mamá no nos ha certificado ese detalle. No vamos a negar ni confirmar esa información (de autismo) hasta tanto y en cuanto mamá nos dé esa información”, concluyó.

¿Sabes qué hacer si te encuentras a un menor solo?

Es importante que la ciudadanía conozca cómo actuar si encuentra a un menor solo y sin la supervisión de un adulto, de manera que pueda contribuir a proteger su seguridad y bienestar.

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En primer lugar, debes saber que las autoridades exhortan a llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 si encuentran a un menor solo, desorientado o en una situación que pueda representar un peligro para su seguridad.

Mientras llegan los agentes, se recomienda permanecer cerca del niño en un lugar seguro y evitar dejarlo sin supervisión. También se recomienda llamar a la Policía a través de la línea confidencial 787-343-2020.