Un sistema no clasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) fue vulnerado en un ciberataque, según informó una persona familiarizada con el incidente a The Associated Press (AP), bajo condición de anonimato.

La brecha no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto, indicó la fuente, quien no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

La vulneración afectó un sistema que maneja información de inteligencia de fuentes abiertas, lo que implica la recopilación y el análisis de datos disponibles públicamente en fuentes como internet, satélites comerciales y corredores privados de datos. Aunque esta información suele ser pública o semipública, puede ofrecer a los analistas de inteligencia información valiosa, ya sea por sí sola o en combinación con datos obtenidos mediante programas de espionaje clasificados.

No estaba claro qué información específica quedó comprometida ni quién fue responsable del ataque.

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The New York Times fue el primero en reportar la brecha el martes.

El incidente sale a la luz luego de una serie de fallas en sistemas que han causado interrupciones significativas y generado preocupación entre muchos estadounidenses. Una red interna que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) para comunicar información clasificada estuvo fuera de servicio durante un tiempo la semana pasada. Por otro lado, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investiga un aparente hackeo de una base de datos nacional de las autoridades policiales que está bajo su administración.

Esos incidentes ocurrieron después de que una suspensión de operaciones aéreas a nivel nacional provocara complicaciones en los viajes, luego de que los controladores de tráfico aéreo tuvieran dificultades para comunicarse con los pilotos. Además, los sistemas de Apple, JP Morgan Chase y Microsoft también experimentaron interrupciones este mes.

Estos incidentes han puesto de relieve las vulnerabilidades en la infraestructura crítica, los sistemas bancarios y las herramientas digitales que millones de personas utilizan a diario.

La administración del presidente Donald Trump sostiene que la serie de interrupciones no forma parte de un ciberataque coordinado. Como parte de sus esfuerzos para tranquilizar a los estadounidenses, envió al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, a participar en programas informativos matutinos del domingo.

Clayton afirmó que las interrupciones se deben, en gran medida, a la prisa por corregir vulnerabilidades y actualizar los sistemas para adelantarse a los piratas informáticos, quienes ahora cuentan con herramientas sofisticadas de inteligencia artificial para lanzar ataques a una escala sin precedentes.

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