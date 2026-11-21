El FBI está investigando un aparente ataque cibernético a una base de datos nacional de las fuerzas del orden que mantiene, según informó el sábado una persona familiarizada con el asunto.

El Centro Nacional de Información Criminal, conocido como NCIC, es una base de datos computarizada con información sobre justicia penal a la que tienen acceso las agencias de seguridad pública locales, estatales y federales, y que incluye registros de fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales, bienes robados y otros temas.

El FBI se negó a hacer comentarios el sábado sobre el aparente ataque cibernético, del que informó por primera vez CNN y que fue confirmado a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar abiertamente y se pronunció bajo condición de anonimato.

Al principio no quedó claro cuál era el alcance del problema.

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Al ser preguntado sobre el tema el sábado, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con Fox News Channel: “Acabamos de enterarnos y diré que no es nada bueno”.

La noticia de que el NCIC fue blanco de un ataque se da en un momento en que el país ha sufrido una serie de interrupciones digitales tanto en el sector gubernamental como en el privado, las cuales, según funcionarios de la administración de Trump, fueron causadas por medidas de rutina para actualizar los sistemas informáticos y corregir vulnerabilidades, y no por un ciberataque. No hubo indicios inmediatos de que el incidente del FBI estuviera relacionado con esas interrupciones.

La oficina ha sido, desde siempre, un blanco frecuente de los piratas informáticos.

En septiembre, por ejemplo, el FBI informó que estaba investigando un ataque cibernético a su portal de empleo después de que un grupo criminal de hackers conocido como ShinyHunters afirmara haber obtenido una enorme cantidad de datos sobre los empleados y los solicitantes de empleo de la agencia.