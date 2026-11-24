La jueza Beatriz M. Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de cometer actos lascivos y maltratar a un menor de 12 años en hechos registrados en Carolina.

La fiscal Raiza Oliver Rodríguez, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Carolina, formuló contra Luis Acosta de León, de 33 años, cargos de maltrato de menores, actos lascivos y agresión sexual.

Tras analizar la prueba, Varela Ríos encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $375,000 que no prestó. Acosta de León permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 9 de diciembre.

Según la pesquisa de la Unidad de Maltrato de Menores y Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando el imputado, supuestamente, realizó múltiples actos de naturaleza sexual contra la víctima, que tenía 11 años en ese momento, mientras se encontraba en su residencia.

PUBLICIDAD