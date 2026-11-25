La Policía investiga las circunstancias de un accidente vehicular descrito como “grave”, en la mañana de este miércoles, frente a un hogar de cuido de adultos mayores, en Humacao.

El incidente fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar al lugar, se determinó que, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, el conductor de un vehículo, del cual se desconoce la descripción, transitaba por la mencionada vía cuando perdió el control del volante, invadió el carril contrario e impactó de frente otro automóvil que transitaba por el lugar”, indica el informe policíaco.

“Paramédicos brindan asistencia a las personas perjudicadas. Debido a los golpes y traumas recibidos, una de las personas será trasladada a un hospital del área metropolitana para recibir tratamiento médico”, agregó.