Un hombre de 36 años enfrenta cargos tras presuntamente herir a otro al lanzarle una piedra que lo impactó en el rostro en la urbanización El Cafetal I, en Yauco.

Según la Policía, contra Víctor Alfonso Medina Sáez pesan cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

Conforme a la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio cuando el perjudicado se encontraba en la urbanización para entregar una guagua y recoger su carrito de golf.

En ese momento, Medina Sáez presuntamente salió de su residencia y le lanzó la piedra.

El perjudicado fue transportado al hospital Pavía de Yauco, donde recibió atención médica por una fractura en la mandíbula, pérdida de piezas dentales y sangrado en el oído derecho. Posteriormente, fue referido al Centro Médico.

El juez Pedro C. Hernández Zumaeta determinó causa para arresto por ambos cargos y fijó una fianza global de $5,000.