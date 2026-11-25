China lanzó el miércoles la nave espacial Shenzhou 24 con tres astronautas a bordo, dos chinos y un pakistaní, que será el primer tripulante extranjero de su estación espacial.

El pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, voló junto a los chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39, en una nave que despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el miércoles por la mañana.

Se separó con éxito del cohete propulsor y entró en su órbita predeterminada. Más tarde entraron al puesto espacial y se tomaron fotos grupales con los tres astronautas de la misión Shenzhou 23.

Fue el primer vuelo conjunto entre astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de Beijing.

La misión fue vista como un hito para la relación bilateral. Horas antes, un gran número de personas asistió a una ceremonia de despedida, que muchos grabaron con sus celulares.

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En Pakistán, se escucharon gritos de “¡Dios es grande!” y “¡Viva la amistad Pakistán-China!” mientras la nave espacial en la que iba Ali ascendía hacia el espacio.

Muchas familias que viven a miles de kilómetros del centro de lanzamiento siguieron el hito para el programa espacial de su país a través de la televisión.

En restaurantes, los clientes vieron las imágenes en las pantallas, uniéndose a las celebraciones con gritos alabando la amistad entre Islamabad y Beijing. Científicos en la sede de la agencia espacial de Pakistán también observaron el lanzamiento.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el de China, Xi Jinping, intercambiaron cartas de felicitación calificando la inclusión del astronauta pakistaní en la misión como un hito en su relación, indicó un comunicado de la oficina de Zardari.

La televisora estatal china CCTV dijo que Xi describió la estación espacial de Beijing como un “barco” para la paz, la amistad y la cooperación, y que China está dispuesta a defender el uso pacífico del espacio exterior con otros países y estrechar la cooperación.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, felicitó a la nación por el lanzamiento, describiendo la misión de Ali como una fuente de orgullo nacional y una inspiración para la juventud pakistaní.

“Este no es solo el viaje de un astronauta, sino el viaje de 240 millones de pakistaníes”, escribió en X. Sharif dio las gracias al anfitrión por contar con Ali, apuntando que el vuelo reflejaba los estrechos lazos entre los dos países y extendía su cooperación al espacio.

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El ministro de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales de Pakistán, Ahsan Iqbal, dijo a reporteros en el centro que esperaba que esto sea el inicio de una mayor cooperación en el futuro. También agradeció a Xi, al liderazgo chino, a los científicos y a los ingenieros.

Preguntado por si Pakistán podrá algún día enviar astronautas al espacio de manera independiente, dijo: “Ciertamente ese día llegará”.

Iqbal apuntó que Ali no llevaba solo su nombre, sino la bandera pakistaní en sus hombros y uniforme, poniendo la órbita las esperanzas, oraciones y aspiraciones tecnológicas de los pakistaníes.

“El cielo ya no es nuestro límite, es nuestra plataforma de lanzamiento”, señaló en un comunicado, describiendo la misión como una inspiración para los jóvenes pakistaníes que esperan hacer carreras en ciencia y tecnología.

El vuelo conjunto es parte de un acuerdo firmado por China y Pakistán en febrero de 2025.

Se realizarán decenas de experimentos y pruebas

La tripulación llevará a cabo más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante su misión, informó previamente la agencia noticiosa oficial china Xinhua. Ali realizará un experimento con cianobacterias fotosintéticas en órbita durante su misión de corta duración antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, indicó.

Mientras que este fue el primer vuelo espacial para Ali y Wu, Tang participó en dos misiones anteriores y se ha convertido en el primer astronauta en visitar la estación espacial Tiangong tres veces, de acuerdo con CCTV .

En una conferencia de prensa el martes, Tang dijo que las diferencias de idioma, cultura y psicología habían hecho que aprender a trabajar juntos fuera más desafiante en esta misión, pero que los esfuerzos de ambas partes estaban dando frutos.

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Esos esfuerzos se reflejaron ante los reporteros en el dominio del mandarín de Ali, quien citó un verso chino sobre un piso más para ver más lejos.

“Es como mi entrenamiento diario. Día tras día, alcanzando nuevas alturas”, declaró en mandarín.

Hablando en inglés, agregó que esperaba que el próximo capítulo de cooperación espacial entre los dos países pasara de un astronauta en un vuelo a múltiples vuelos conjuntos y a la Luna, Marte y más allá.

China se está preparando para su primer alunizaje tripulado para 2030. Estados Unidos está ampliamente considerado como el principal rival espacial de China, con la NASA apuntando a llevar de nuevo astronautas a la superficie lunar en 2028.

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