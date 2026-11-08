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NASA apuesta por tecnología nuclear para preparar el terreno de la primera base en la Luna

La misión permitirá probar sistemas de energía capaces de operar durante largos periodos en condiciones extremas

8 de noviembre de 2026 - 9:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Estamos construyendo la base lunar misión por misión”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La NASA anunció este sábado que enviará un nuevo vehículo explorador impulsado con energía nuclear, y hecho con partes que sirvieron para artefactos similares enviados a Marte, para que prepare los cimientos para la primera base en la Luna.

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Funcionarios de la NASA revelaron en una rueda de prensa que otorgaron a Blue Origin un contrato base de 94 millones de dólares para transportar en 2028 al vehículo, llamado PROMISE, hasta el polo sur de la Luna, donde completará una misión de 18 meses que será la primera fase para la nueva base.

“Estamos construyendo la base lunar misión por misión”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en la conferencia, durante la exposición aeroespacial MAX POWER en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en Florida.

El vehículo explorador de seis ruedas alunizará en el polo sur de la Luna para analizar la superficie, el subsuelo y el potencial de recursos, y proporcionar datos que ayuden a seleccionar sitios de alunizaje para misiones tripuladas, así como futuras actividades de infraestructura y exploración, según el sitio web de la NASA.

El explorador de propulsión nuclear puede operar durante las noches lunares, más largas que las terrestres, y dentro de regiones en sombra permanente donde se presume la presencia de hielo, elemento crucial para una presencia humana sostenida en la Luna.

Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine.Un niño observó desde su bicicleta el eclipse solar parcial en Jacobsdorf, Alemania.El próximo eclipse solar total de costa a costa en Estados Unidos no será hasta 2045.
1 / 22 | 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo. Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. - Joel Kowsky

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, en inglés) en el sur de California construirá el explorador a partir de una combinación de componentes de vuelo de reserva y modelos de prueba de ingeniería pertenecientes a Curiosity y Perseverance, exploradores que la NASA envió a Marte.

La agencia espacial estadounidense también reveló que seleccionó a ocho empresas para la segunda fase de su iniciativa de Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS, en inglés) que podrán competir por contratos para prestar de servicios de transporte a la luna, lo que incluye construir y operar módulos de alunizaje.

Además de Blue Origin, de Bezos, y SpaceX, del magnate Elon Musk, las compañías elegidas son Firefly Aerospace, Intuitive Machines, iSpace US, Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems y Voyager Technologies.

El marco de la segunda fase de CLPS es un contrato marco a 10 años, de adjudicación múltiple y de entrega indefinida con un valor máximo combinado de 10,000 millones de dólares.

El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California.Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa colaboraron en el reingreso de una tripulación lunar fue en la misión Apolo 17 en 1972.
1 / 29 | Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra . El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. - NASA

Isaacman aseguró que los anuncios de este sábado “amplían casi todas las partes de la campaña” para establecer la base de Estados Unidos en la Luna, que servirá como fundamento para las futuras tripulaciones humanas a Marte, algo que también involucra a las misiones de Artemis.

“Cuando nuestros astronautas regresen a la Luna, llegarán encontrando los primeros elementos de la base lunar ya esperándolos en la superficie”, detalló.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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