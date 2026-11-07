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¿Quieres ir a la Luna? La NASA busca nuevos astronautas para contribuir al programa Artemis

La agencia espacial abrió una convocatoria para reclutar candidatos que participen en futuras misiones de exploración

7 de noviembre de 2026 - 3:56 PM

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La promoción de astronautas de la NASA de 2025 posa para una foto de grupo el 17 de septiembre de 2025. (Josh Valcarcel/NASA-JSC vía AP) (Josh Valcarcel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

¿Quieres volar a la Luna y ayudar a construir una base lunar permanente? La NASA está aceptando solicitudes para una nueva promoción de astronautas que contribuirá al desarrollo del programa Artemis.

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Las autoridades dieron a conocer la noticia el sábado durante una exhibición aérea celebrada en el Centro Espacial Kennedy para promover la exploración lunar, así como los avances en aviación y tecnología.

La última convocatoria de la NASA para seleccionar nuevos astronautas tuvo lugar hace dos años. Se presentaron más de 8,000 candidatos, de los cuales 10 superaron la selección final en septiembre de 2025.

Con solo 32 astronautas en activo, la agencia espacial necesita más reclutas, ya que pretende ampliar la presencia de la humanidad más allá de la órbita terrestre baja lo antes posible. El sobrevuelo lunar realizado en abril por la tripulación de Artemis II marcó el inicio de la campaña lunar.

“Tenemos mucho más trabajo del que pueden asumir nuestros astronautas”, declaró el sábado el comandante de Artemis III, Randy Bresnik, a The Associated Press.

Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine.Un niño observó desde su bicicleta el eclipse solar parcial en Jacobsdorf, Alemania.El próximo eclipse solar total de costa a costa en Estados Unidos no será hasta 2045.
1 / 22 | 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo. Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. - Joel Kowsky

Los aspirantes a astronautas tienen de plazo desde ahora hasta el 3 de diciembre para presentar sus solicitudes. La NASA prevé realizar la selección definitiva a finales de 2027, y los nuevos candidatos comenzarán su formación a principios de 2028, el mismo año en que la NASA tiene previsto volver a llevar astronautas a la superficie lunar tras una ausencia de más de medio siglo.

“Para entonces ya tendremos gente en la Luna, así que no lo dejéis para más adelante”, instó Bresnik a los posibles candidatos.

Bresnik y sus tres compañeros de tripulación se pondrán en órbita el próximo verano para practicar el acoplamiento de su cápsula con dos módulos de aterrizaje lunares, uno construido por SpaceX, de Elon Musk, y el otro por Blue Origin, de Jeff Bezos. Su misión se desarrollará cerca de la Tierra —sin sobrevuelo lunar— y servirá como ensayo general para la misión Artemis IV del año siguiente, en la que se intentará que dos astronautas aterricen cerca del polo sur lunar.

La base lunar irá tomando forma a medida que se lancen más rovers, robots, estructuras y redes eléctricas.

“La paciencia es fundamental para convertirse en astronauta”, señaló Frank Rubio, de la misión Artemis III, cuyos 371 días consecutivos en el espacio constituyen un récord de resistencia en Estados Unidos. Los candidatos también deben ser ciudadanos estadounidenses con títulos universitarios y experiencia laboral profesional.

El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California.Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa colaboraron en el reingreso de una tripulación lunar fue en la misión Apolo 17 en 1972.
1 / 29 | Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra . El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. - NASA

Los dos años de formación obligatoria pueden resultar agotadores, y es posible que se necesiten varios años más además de esos antes de poder lanzarse finalmente al espacio.

“Es importante que os deis cuenta de que la mayor parte de ese trabajo no tiene que ver con ir a la Luna, ¿verdad?”, declaró Rubio a la AP. “Eso supondrá más o menos el 1 % de vuestra experiencia. Lo que estáis haciendo es contribuir a la misión de ir a la Luna”.

Esta será la 25.ª promoción de astronautas de la NASA desde los “Mercury Seven” originales de 1959.

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