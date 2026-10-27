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¿Cuándo se celebra el Día de los Muertos de las mascotas?

Al igual que el Día de los Muertos de los seres queridos, las mascotas también se les hace ofrendas

27 de octubre de 2026 - 4:14 PM

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El 27 de octubre es la fecha que, según una tradición mexicana, se dedica a recordar a las mascotas fallecidas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por El Comercio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una fecha en la que miles de familias recuerdan con cariño a sus seres queridos que fallecieron. Sin embargo, este homenaje no está dedicado únicamente a las personas, pues también incluye a esos compañeros de cuatro patas que dejaron huella en sus hogares. Perros, gatos y otras mascotas que brindaron amor, compañía y momentos inolvidables son recordados mediante ofrendas especiales, una tradición que busca mantener vivo el vínculo afectivo con los animales que ya no están físicamente. Por ello, cada año se reserva una fecha particular para honrar sus memorias y preparar un espacio en el que no falten los objetos que los acompañaron durante su vida.

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El 27 de octubre es la fecha que, según una tradición mexicana, se dedica a recordar a las mascotas fallecidas. Durante esta jornada, las familias preparan altares para sus antiguos compañeros, con la creencia de que sus almas regresan simbólicamente a casa para reencontrarse con quienes compartieron su vida.

Esta costumbre representa una oportunidad para rendir homenaje a los animales que formaron parte del hogar y reconocer el cariño incondicional que ofrecieron. Aunque cada familia puede vivir esta fecha de una manera diferente, la intención es la misma: conservar su recuerdo y agradecer los momentos compartidos.

La conmemoración no distingue entre especies. Tanto los perros y gatos como otros animales de compañía pueden tener un espacio en la ofrenda, que se convierte en una expresión del afecto que sus dueños mantienen por ellos, incluso después de su partida.

Para participar en esta tradición, las familias pueden acondicionar un rincón de la vivienda y decorarlo con elementos que evoquen la personalidad y las costumbres de su mascota. Lo recomendable es organizarlo antes del 27 de octubre, de modo que todo esté listo para la fecha conmemorativa.

No existe una única manera de elaborar el altar, ya que cada uno puede adaptarse a las experiencias vividas con el animal. Algunas personas optan por colocar fotografías y recuerdos, mientras que otras prefieren añadir objetos que utilizaba diariamente. Lo importante es que el espacio tenga un significado especial para quienes lo preparan.

Entre los objetos que se suelen incorporar destacan las fotografías, el collar, los juguetes favoritos y otros artículos que permitan recordar al animal. Estos recuerdos ayudan a representar el vínculo que existió entre la mascota y su familia.

También se pueden incluir flores de cempasúchil y velas, elementos tradicionales de estas celebraciones que simbolizan la luz y el camino de las almas. A ellos se suman recipientes con agua y alimentos que el animal disfrutaba, como una manera simbólica de darle la bienvenida.

Otros adornos, como el papel picado, las frutas y los dulces, pueden completar la decoración. Algunas familias también deciden colocar las cenizas de sus compañeros fallecidos, si las conservan, o algún objeto particularmente significativo. Cada detalle depende de las preferencias personales y del recuerdo que se quiera preservar.

De acuerdo con el calendario tradicional que se sigue en algunas regiones de México, las ofrendas se preparan en distintas fechas para recordar a determinados grupos de almas. Esta organización forma parte de las costumbres que rodean la celebración, aunque las fechas y sus interpretaciones pueden variar según la región y las creencias familiares.

El 27 de octubre está dedicado a las mascotas fallecidas, mientras que el 28 de octubre se recuerda a las personas que perdieron la vida en accidentes. El 29 de octubre se destina, en algunas versiones de la tradición, a quienes murieron ahogados, y el 30 de octubre a las almas olvidadas o que no tienen familiares que las recuerden.

El calendario continúa el 31 de octubre con el homenaje a los niños que fallecieron sin ser bautizados. El 1 de noviembre corresponde a los niños y se relaciona con el Día de Todos los Santos, mientras que el 2 de noviembre se recuerda a los adultos fallecidos, en el marco del Día de los Fieles Difuntos.

Más allá de las fechas y los elementos que se colocan en cada altar, esta celebración representa una oportunidad para mantener presentes a quienes dejaron recuerdos imborrables. En el caso de las mascotas, la ofrenda del 27 de octubre permite reconocer el lugar que ocuparon en la familia y recordar que el vínculo construido con ellas puede perdurar a través del tiempo.

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El Comercio es un diario fundado en 1839 en Lima, Perú. Es un medio generalista que analiza e interpreta la realidad peruana y mundial. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA),...
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