Telescopio espacial caerá sin control a la Tierra

El telescopio espacial Swift caerá sin control a la Tierra en las “próximas semanas”, sin causar daños, tras concluir su misión de casi 22 años, durante la que estudió las mayores explosiones del universo, anunció la agencia espacial estadounidense NASA.

El observatorio hizo su última observación el 20 de octubre, cuando ya volaba a menos de 275 kilómetros de altura, donde la resistencia del aire le impide mantener los telescopios fijos en un objetivo, explicó la NASA en un comunicado.

La NASA confirmó en agosto que la reentrada será incontrolada y que la mayor parte del telescopio se desintegrará en la atmósfera, aunque algunas piezas podrían resistir. No obstante, la agencia considera improbable que los fragmentos causen daños a personas.

Debido a que su órbita está inclinada respecto al ecuador, los restos solo pueden caer en una franja del planeta que abarca desde el centro de México hasta gran parte de Sudamérica y amplias zonas oceánicas, según la NASA.

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La caída se volvió inevitable en agosto, cuando la NASA y la empresa estadounidense Katalyst Space renunciaron a que su nave robótica LINK, lanzada en julio, capturase el telescopio y lo empujase hacia arriba.

Lanzado en noviembre de 2004 para una misión de dos años, el Swift observó más de 2,000 estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del cosmos, y más de 1,400 supernovas, y sus datos sirvieron para unos 7,000 artículos científicos, de acuerdo con la agencia espacial.

“El Swift tenía que detectar y localizar los estallidos de rayos gamma, comunicar su posición a otros observatorios y luego girar sus telescopios para captar el lugar antes de que se apagara su resplandor. Normalmente tardaba alrededor de un minuto”, detalló en el comunicado el investigador principal de la misión, Bradley Cenko.

Esa rapidez le permitió captar en 2005, por primera vez, el resplandor de un estallido corto, de solo 0.03 segundos, lo que respaldó la teoría de que esas explosiones nacen de la fusión de dos estrellas de neutrones.