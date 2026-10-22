“La noche estrellada” de Vincent Van Gogh pudo estar basado en un cielo real de 1889

Unos científicos que también actúan como detectives del arte han relacionado “La noche estrellada”, de Vincent Van Gogh, con una escena celeste que sugiere una nueva fecha para uno de los cuadros más famosos del mundo.

Sus hallazgos indican que, en lugar de ser fruto de la imaginación de Van Gogh, “La noche estrellada” podría haberse inspirado en lo que él vio al contemplar el cielo desde el manicomio francés en el que se encontraba hace 137 años.

Un equipo surcoreano informó el jueves de que, tras años de astronomía forense e investigación sobre el artista holandés, han identificado su obra maestra con el cielo antes del amanecer sobre Saint-Rémy-de-Provence, en Francia, alrededor del 22 de julio de 1889.

Esto supone un mes más tarde de lo que durante mucho tiempo se ha considerado el marco temporal de este cuadro posimpresionista, en el que se representan una luna creciente y Venus rodeadas de un cielo de estrellas arremolinadas, con un pueblo enclavado a sus pies y unos cipreses que se alzan imponentes a un lado.

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Los historiadores del arte llevan mucho tiempo situando la fecha de este cuadro en junio de 1889, poco después de que Van Gogh ingresara en el manicomio. Se había cortado la oreja izquierda varios meses antes, durante una discusión con el pintor Paul Gauguin.

Un equipo dirigido por Elijah Jeong-hyun Kim, director general de una empresa fabricante de telescopios de Seúl, pone ahora en duda esa fecha en un estudio publicado en la revista Scientific Reports.

El cielo más parecido al del cuadro se observó alrededor del 22 de julio de 1889, según Kim, que también es estudiante de doctorado en la Universidad de Kyung Hee. Señaló que los pocos días anteriores y posteriores también podrían haber servido de inspiración a Van Gogh.

“No hay dos cielos iguales. Siempre hay algo que cambia. Creo que Vincent se dio cuenta de esos cambios y los plasmó en el cuadro”, afirmó Kim en un correo electrónico.

Añadió: “Estoy convencido de que el 22 de julio es la mejor fecha. Apuesto por esta fecha”.

El último estudio aborda “un auténtico enigma”: que, a mediados de junio de 1889, la luna no fuera la delgada media luna pintada por Van Gogh, según afirmó José Luis Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha estudiado “La noche estrellada” desde el punto de vista de la física, pero no participó en la nueva investigación.

“Aun así, consideraría la fecha de julio más bien como una hipótesis interesante que como una respuesta definitiva”, afirmó Aragón en un correo electrónico.

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Fascinado desde hacía tiempo por el arte de Van Gogh, Kim viajó a Francia en 2019, la primera vez a mediados de junio y la segunda alrededor del 22 de julio. Contempló las estrellas brillantes que surgían en el cielo de julio antes del amanecer, a diferencia de lo que había visto en junio.

Kim y su equipo descubrieron, tras seguir investigando el cielo, que alrededor del 22 de julio de 1889, la forma de la Luna antes del amanecer se asemejaba a la del cuadro, con el cúmulo estelar de las Híades, en la constelación de Tauro, saliendo por el este junto a Venus. Según sus análisis meteorológicos, el cielo debería haber estado lo suficientemente despejado como para que Van Gogh pudiera ver todo esto.

Se cree que Van Gogh sufrió un ataque epiléptico por esas fechas, en julio. Sin embargo, Kim y su equipo sostienen que el ataque se produjo más adelante en julio, basándose en sus análisis de las cartas intercambiadas entre el pintor y uno de sus hermanos. Algunas de esas cartas hacen referencia a las cigarras, otra pista que apunta hacia un mes de julio más caluroso, según Kim.

Los investigadores probaron y verificaron sus métodos en los cielos nocturnos de otras pinturas, lo que, según Aragón, constituye “un estudio minucioso y verdaderamente interdisciplinar”.

Dado que Van Gogh pintaba en un taller del manicomio a partir de bocetos y de memoria, “es probable que el cielo sea una combinación de muchas noches, tal y como reconocen los propios autores”, afirmó Aragón.

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“Lo que me parece más convincente es el mensaje general: el cuadro no es pura fantasía. Van Gogh observaba el cielo real con mucha atención”, afirmó Aragón.

A pesar de todas sus investigaciones, Kim nunca ha visto “La noche estrellada” en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

“Ahora que se ha publicado el artículo, tengo que ir a ver “La noche estrellada” en persona, ¿no?“, dijo.

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