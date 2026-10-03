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Brillante meteoro sorprende en la madrugada: pudo verse pese a los cielos nublados

Fue observado a la 1:48 a. m. del sábado, mostró una estela verdosa y dejó una línea persistente de humo. Mira el video aquí.

3 de octubre de 2026 - 10:54 AM

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Brillante meteoro sorprende esta madrugada. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un brillante meteoro sorprendió durante la madrugada del sábado a quienes miraban hacia el cielo, al punto de que su resplandor pudo apreciarse pese a la nubosidad que cubría gran parte de los cielos.

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La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) confirmó que el fenómeno correspondió a un meteoro de las Oriónidas, una lluvia de meteoros asociada con los fragmentos que ha dejado a su paso el famoso cometa Halley.

“Logramos confirmar que se trató de un meteoro Oriónida, lo que significa que lo que vimos fue un fragmento del famoso cometa Halley desintegrándose a través de la atmósfera”, indicó la organización.

El bólido fue observado a la 1:48 a. m., mientras se miraba hacia el norte. Según la SAC, el fenómeno mostró una estela de color verde y dejó una línea persistente de humo que, aparentemente, fue lo suficientemente intensa como para hacerse visible incluso a través de las nubes.

Fragmentos del cometa Halley

La SAC explicó que las Oriónidas ocurren cuando la Tierra atraviesa una zona del espacio donde permanecen fragmentos y partículas que fueron liberados por el cometa 1P/Halley durante sus recorridos alrededor del Sol.

El cometa Halley pasó por el interior del Sistema Solar en 1986 y se espera que vuelva a acercarse al Sol a mediados de 2061.

Mientras tanto, todavía existe la posibilidad de observar algunos meteoros de las Oriónidas. Según la SAC, podrían apreciarse hasta el 7 de noviembre, aunque se anticipa una mayor actividad alrededor del 21 y 22 de octubre.

Sobre la posibilidad de que vuelva a aparecer un meteoro tan brillante como el observado esta madrugada, la organización señaló que no es posible predecirlo con exactitud.

Por ello, recomendó mirar ocasionalmente hacia el cielo a partir de las 11:00 p. m., especialmente durante las próximas semanas, para aumentar las posibilidades de observar alguno de estos fenómenos.

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Breaking NewsSociedad de Astronomía del CaribeMeteoroMeteorologíaastronomía
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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