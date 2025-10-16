Destellos verdes, azules y anaranjados: meteoro ilumina el cielo de Puerto Rico
Observadores en diversos pueblos de la isla quedaron asombrados por la “bola de fuego”
16 de octubre de 2025 - 9:26 AM
El cielo nocturno sobre Puerto Rico se iluminó por segundos en la noche del miércoles, cuando un meteoro brillante cruzó la atmósfera a las 10:33 p.m., deslumbrando a observadores en toda la isla con destellos verdes, azules y anaranjados.
“Se trató de una roca espacial, probablemente de unos 3 a 7 pies (1 a 2 metros) de diámetro desintegrándose a través de la atmósfera y se vio mirando hacia el sur, alumbrando todo el cielo por unos instantes”, señaló Eddie Irizarry, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).
De acuerdo con Irizarry, observadores en diversos pueblos de la isla quedaron asombrados por la “bola de fuego” cuyos colores sugieren que la roca contenía metales y sodio, entre otros minerales.
Enorme meteoro visto en todo Puerto Rico a las 10:33 pm del miércoles. Se trató de una roca espacial, probablemente de unos 3 a 7 pies (1 a 2 metros) de diámetro desintegrándose a través de la atmósfera y se vio mirando hacia el sur, alumbrando todo el cielo por unos instantes. pic.twitter.com/lQz71LZM1e— SocAstronomíaCaribe (@Soc_AstroCaribe) October 16, 2025
La organización indicó que, de algún fragmento haber alcanzado la superficie, debió haber ocurrido sobre el mar, más al sur de Cabo Rojo.
La SAC explicó que aunque la trayectoria demostró que se trató de un meteoro esporádico, durante lo que resta de octubre así como en noviembre, se pudiera ver algún otro cuerpo celeste resplandeciente, ya que para estas fechas se observan los Táuridas que son meteoros brillantes.
