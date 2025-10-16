Opinión
16 de octubre de 2025
82°aguaceros
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Destellos verdes, azules y anaranjados: meteoro ilumina el cielo de Puerto Rico

Observadores en diversos pueblos de la isla quedaron asombrados por la “bola de fuego”

16 de octubre de 2025 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se trató de un meteoro esporádico. (Sociedad de Astronomía del Caribe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El cielo nocturno sobre Puerto Rico se iluminó por segundos en la noche del miércoles, cuando un meteoro brillante cruzó la atmósfera a las 10:33 p.m., deslumbrando a observadores en toda la isla con destellos verdes, azules y anaranjados.

RELACIONADAS

“Se trató de una roca espacial, probablemente de unos 3 a 7 pies (1 a 2 metros) de diámetro desintegrándose a través de la atmósfera y se vio mirando hacia el sur, alumbrando todo el cielo por unos instantes”, señaló Eddie Irizarry, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

De acuerdo con Irizarry, observadores en diversos pueblos de la isla quedaron asombrados por la “bola de fuego” cuyos colores sugieren que la roca contenía metales y sodio, entre otros minerales.

La organización indicó que, de algún fragmento haber alcanzado la superficie, debió haber ocurrido sobre el mar, más al sur de Cabo Rojo.

La SAC explicó que aunque la trayectoria demostró que se trató de un meteoro esporádico, durante lo que resta de octubre así como en noviembre, se pudiera ver algún otro cuerpo celeste resplandeciente, ya que para estas fechas se observan los Táuridas que son meteoros brillantes.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean. Así comenzó a verse la Luna desde Chicago cuando inició el evento.Durante un eclipse, la Tierra proyecta una sombra que puede ocultar parcial o totalmente la Luna. En esta ocasión, se trató de un eclipse total. Así lució desde Caracas, Venezuela. Las civilizaciones han observado e interpretado los eclipses de Luna durante miles de años.
1 / 15 | Un espectáculo astronómico: así se vio la "Luna de sangre" alrededor del mundo. Un eclipse lunar se produce cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean. Así comenzó a verse la Luna desde Chicago cuando inició el evento. - Kiichiro Sato
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
