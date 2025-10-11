Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El eclipse solar más grande del siglo oscurecerá el día durante seis minutos: conoce la fecha

La duración extraordinaria se debe a que la Luna estará en perigeo, su punto más cercano a la Tierra

11 de octubre de 2025 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este evento podrá observarse de forma parcial en amplias zonas. (Nahira Montcourt)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI. La NASA confirmó que ese día la Luna cubrirá por completo al Sol durante 6 minutos y 22 segundos, un tiempo récord para un fenómeno visible desde tierra firme.

RELACIONADAS

Este evento podrá observarse de forma parcial en amplias zonas de Europa, África y Asia, aunque la fase de totalidad —cuando el Sol queda completamente oculto— solo será visible desde una franja específica que atravesará diez países.

Los países con visibilidad total del eclipse

La sombra umbral cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, según datos de Eclipse Wise.

En comparación, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que atravesó México, Estados Unidos y Canadá, tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos. El fenómeno de 2027 superará ampliamente ese tiempo.

La duración extraordinaria se debe a que la Luna estará en perigeo, su punto más cercano a la Tierra. Esto ampliará la franja de totalidad a 258 kilómetros de anchoy extenderá su recorrido sobre más de 15,000 kilómetros de superficie terrestre.

En total, la sombra cubrirá cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, provocando un oscurecimiento similar a un crepúsculo de 360 grados.

Un eclipse solar total se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en determinadas zonas. Este alineamiento ocurre solo en las llamadas temporadas de eclipses, dos veces al año.

El 11 de julio de 1991, Costa Rica fue uno de los pocos lugares del mundo con una posición privilegiada para ver un eclipse total de sol en toda su magnitud.

A las 2:01 p. m., el Sol se ocultó durante casi siete minutos, generando una breve “noche” en pleno día. La sombra lunar ingresó por Playas del Coco, atravesó ciudades de Guanacaste como Filadelfia y Belén, cruzó el golfo de Nicoya y continuó por la costa pacífica hacia Parrita, Quepos, Puerto Cortés y Golfito.

Miles de personas salieron a calles, playas y balcones para observarlo. Las luces públicas se encendieron, los animales nocturnos se activaron y un silencio inusual cubrió el país.

Científicos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Meteorológico Nacional y el ICE aprovecharon para medir cambios de temperatura, viento y ondas de radio.

Tags
Breaking NewsEclipse solarTierraLuna
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: