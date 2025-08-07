Opinión
7 de agosto de 2025
86°aguaceros
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Cómo y dónde ver el eclipse solar más largo de todo el siglo

Es un fenómeno astronómico que se perfila como el más importante del siglo XXI; conoce aquí todos los detalles

7 de agosto de 2025 - 4:32 PM

Turistas y locales se reunieron para observar el eclipse solar anular, denominado "el anillo de fuego", desde el planetario de Cancún, en Quintana Roo, México.Imagen de la luna pasando entre la Tierra y el Sol durante el evento del eclipse solar anular en Bryce Canyon National Park en Utah.En Colombia, las personas también utilizaron telescopios para disfrutar del fenómeno astronómico.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En 2027 se producirá un eclipse solar que se perfila como el fenómeno astronómico más importante del siglo XXI, que será visible desde el hemisferio oriental. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó -en su portal oficial- que ocurrirá el lunes 2 de agosto.

Aunque gran parte de Europa, África y el sur de Asia podrá observar el eclipse de forma parcial, la fase de totalidad —cuando la Luna cubre por completo al Sol— solo será visible desde la estrecha franja que recorre la sombra umbral al atravesar diez países: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, según el sitio Eclipse Wise.

De acuerdo con el sitio de divulgación astronómica llamado Space, fue denominado como el “eclipse del siglo” debido a su duración excepcional. Ese día, la Luna cubrirá completamente al Sol por hasta seis minutos y 22 segundos, lo que representa el período de totalidad más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

“¡Es muy lindo!” Un eclipse solar anular bañó áreas de Chile y Argentina mientras miles de curiosos quedaban deslumbrados.

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, ofreció una totalidad máxima de duración de cuatro minutos y 28 segundos, considerada inusualmente larga. Sin embargo, se espera que el eclipse de 2027 supere ampliamente ese tiempo y brinde una oportunidad única para la observación astronómica y el estudio.

No obstante, la trayectoria de totalidad del eclipse solar de 2027 —donde el cielo se oscurece en un fenómeno que se parece más a un crepúsculo de 360 grados que a una noche completa— será más ancha de lo habitual debido a que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo).

El 2 de agosto de 2027, esta trayectoria tendrá aproximadamente 160 millas de ancho y se extenderá a lo largo de sobre 9,450 millas sobre la superficie terrestre. En total, cubrirá unas 965,000 millas cuadradas, una superficie considerable, pero que representa apenas una pequeña fracción de las 197 millones de millas cuadradas que conforman la superficie total del planeta.

Como explicó la NASA, un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en el cielo: el Sol y la Luna. En la Tierra, es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Dependiendo de cómo se alineen, ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas. Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.

El eclipse solar se vio en los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.Mientras, un eclipse solar parcial fue visible en todo el continente norteamericano junto con partes de América Central y Europa.Ciudadanos utilizaron sus teléfonos para documentar el eclipse solar total desde las cataratas del Niágara, Ontario.
1 / 16 | Así se vio el eclipse solar total en distintas ciudades de Estados Unidos. El eclipse solar se vio en los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. - NASA/Joel Kowsky
