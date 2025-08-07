Cómo y dónde ver el eclipse solar más largo de todo el siglo . Turistas y locales se reunieron para observar el eclipse solar anular, denominado "el anillo de fuego", desde el planetario de Cancún, en Quintana Roo, México.

En 2027 se producirá un eclipse solar que se perfila como el fenómeno astronómico más importante del siglo XXI, que será visible desde el hemisferio oriental. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó -en su portal oficial- que ocurrirá el lunes 2 de agosto.

Aunque gran parte de Europa, África y el sur de Asia podrá observar el eclipse de forma parcial, la fase de totalidad —cuando la Luna cubre por completo al Sol— solo será visible desde la estrecha franja que recorre la sombra umbral al atravesar diez países: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, según el sitio Eclipse Wise.

De acuerdo con el sitio de divulgación astronómica llamado Space, fue denominado como el “eclipse del siglo” debido a su duración excepcional. Ese día, la Luna cubrirá completamente al Sol por hasta seis minutos y 22 segundos, lo que representa el período de totalidad más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, ofreció una totalidad máxima de duración de cuatro minutos y 28 segundos, considerada inusualmente larga. Sin embargo, se espera que el eclipse de 2027 supere ampliamente ese tiempo y brinde una oportunidad única para la observación astronómica y el estudio.

No obstante, la trayectoria de totalidad del eclipse solar de 2027 —donde el cielo se oscurece en un fenómeno que se parece más a un crepúsculo de 360 grados que a una noche completa— será más ancha de lo habitual debido a que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo).

El 2 de agosto de 2027, esta trayectoria tendrá aproximadamente 160 millas de ancho y se extenderá a lo largo de sobre 9,450 millas sobre la superficie terrestre. En total, cubrirá unas 965,000 millas cuadradas, una superficie considerable, pero que representa apenas una pequeña fracción de las 197 millones de millas cuadradas que conforman la superficie total del planeta.

Como explicó la NASA, un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en el cielo: el Sol y la Luna. En la Tierra, es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Dependiendo de cómo se alineen, ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas. Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.

