Primera superluna del año: todo lo que debes saber para verla

Nueva York - La luna se verá un poco más grande y brillante el lunes por la noche durante lo que se conoce como una superluna.

La superluna de octubre es la primera de tres este año. Ocurre cuando una luna llena está más cerca de la Tierra en su órbita. Eso hace que la luna se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna más tenue del año, según la NASA. La sutil diferencia ocurre algunas veces al año, a veces coincidiendo con otros eventos astronómicos como los eclipses lunares.

“Realmente no es muy inusual”, dijo Derrick Pitts, astrónomo jefe del Franklin Institute en Filadelfia.

Todo el mundo puede ver una superluna sin equipo especial si el cielo lo permite. Pero la diferencia puede ser difícil de discernir, especialmente si la gente no ha observado la luna normal en las noches anteriores.

“Si sales y miras la luna cuando está muy alta en el cielo, no hay nada relativo a ella que te dé una idea de lo grande que se ve”, dijo Pitts.

En la última visualización, la luna pasará a unos 361,459 kilómetros de la Tierra. La superluna más cercana del año está prevista para noviembre, seguida de otra en diciembre.