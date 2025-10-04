Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de octubre de 2025
89°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Primera superluna del año: todo lo que debes saber para verla

Los eventos astronómicos continúan en 2026 con dos eclipses lunares

4 de octubre de 2025 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luna llena sobre estadio en Kansas City, durante juego de los Royals y los Tigers. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - La luna se verá un poco más grande y brillante el lunes por la noche durante lo que se conoce como una superluna.

RELACIONADAS

La superluna de octubre es la primera de tres este año. Ocurre cuando una luna llena está más cerca de la Tierra en su órbita. Eso hace que la luna se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna más tenue del año, según la NASA. La sutil diferencia ocurre algunas veces al año, a veces coincidiendo con otros eventos astronómicos como los eclipses lunares.

“Realmente no es muy inusual”, dijo Derrick Pitts, astrónomo jefe del Franklin Institute en Filadelfia.

Todo el mundo puede ver una superluna sin equipo especial si el cielo lo permite. Pero la diferencia puede ser difícil de discernir, especialmente si la gente no ha observado la luna normal en las noches anteriores.

“Si sales y miras la luna cuando está muy alta en el cielo, no hay nada relativo a ella que te dé una idea de lo grande que se ve”, dijo Pitts.

En la última visualización, la luna pasará a unos 361,459 kilómetros de la Tierra. La superluna más cercana del año está prevista para noviembre, seguida de otra en diciembre.

Los espectáculos continúan en 2026 con dos eclipses lunares: un eclipse total en gran parte de América del Norte, Asia y Australia en marzo, y uno parcial en agosto en América, África y Europa.

Tags
Breaking NewsSuperlunaastronomíaNASAEclipse lunar
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: