Telescopio Webb de la NASA descubre una nueva luna alrededor de Urano

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha descubierto una nueva y diminuta luna que orbita Urano.

El nuevo miembro del grupo lunar, anunciado el martes por la nasa, parece tener solo seis millas de ancho y fue descubierto por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio durante las observaciones de febrero.

Los científicos creen que se escondió durante mucho tiempo, incluso eludiendo la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años, debido a su debilidad y pequeño tamaño.

Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan el nombre de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Aproximadamente la mitad son más pequeñas y orbitan el planeta a menor distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva el recuento total del planeta a 29.

La nueva incorporación podría sugerir que hay más lunas pequeñas esperando ser encontradas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.