Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
83°nubes rotas
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Telescopio Webb de la NASA descubre una nueva luna alrededor de Urano

El nuevo miembro del grupo lunar, anunciado el martes por la nasa, parece tener solo seis millas de ancho

19 de agosto de 2025 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva incorporación podría sugerir que hay más lunas pequeñas esperando ser encontradas alrededor de Urano.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha descubierto una nueva y diminuta luna que orbita Urano.

RELACIONADAS

El nuevo miembro del grupo lunar, anunciado el martes por la nasa, parece tener solo seis millas de ancho y fue descubierto por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio durante las observaciones de febrero.

Los científicos creen que se escondió durante mucho tiempo, incluso eludiendo la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años, debido a su debilidad y pequeño tamaño.

Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan el nombre de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Aproximadamente la mitad son más pequeñas y orbitan el planeta a menor distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva el recuento total del planeta a 29.

La nueva incorporación podría sugerir que hay más lunas pequeñas esperando ser encontradas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.

“Probablemente haya muchas más y solo necesitamos seguir buscando”, expresó el científico.

Tags
Breaking NewsNASA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: