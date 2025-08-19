Telescopio Webb de la NASA descubre una nueva luna alrededor de Urano
El nuevo miembro del grupo lunar, anunciado el martes por la nasa, parece tener solo seis millas de ancho
19 de agosto de 2025 - 6:34 PM
El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha descubierto una nueva y diminuta luna que orbita Urano.
El nuevo miembro del grupo lunar, anunciado el martes por la nasa, parece tener solo seis millas de ancho y fue descubierto por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio durante las observaciones de febrero.
Los científicos creen que se escondió durante mucho tiempo, incluso eludiendo la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años, debido a su debilidad y pequeño tamaño.
Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan el nombre de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Aproximadamente la mitad son más pequeñas y orbitan el planeta a menor distancia. La nueva luna, aún sin nombre, eleva el recuento total del planeta a 29.
La nueva incorporación podría sugerir que hay más lunas pequeñas esperando ser encontradas alrededor de Urano, dijo el científico planetario Matthew Tiscareno del Instituto SETI, quien participó en el descubrimiento.
“Probablemente haya muchas más y solo necesitamos seguir buscando”, expresó el científico.
