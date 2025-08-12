Perseidas: lluvia de meteoros será visible durante esta noche en Puerto Rico

La lluvia de meteoros conocida como las Perseidas estará visible durante la noche del martes y madrugada del miércoles en los cielos de Puerto Rico.

De acuerdo a un comunicado de prensa de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), el evento podría aparecer en cualquier parte del cielo.

“Sin embargo, debido a la presencia de la Luna, se recomienda observar hacia arriba pero hacia el área opuesta de donde vemos la Luna, para enfocarnos en las áreas menos iluminadas del cielo”, recomendó SAC.

Además de esto, la organización sugirió también establecer un área cómoda con vista hacia el cielo y apagar las luces exteriores.

La SAC apuntó que la lluvia de meteoros Perseidas se debe a que la tierra está pasando durante esta semana por una zona con residuos liberados previamente por el cometa 109P/Swift-Tuttle.