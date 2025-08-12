Opinión
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Perseidas: lluvia de meteoros será visible durante esta noche en Puerto Rico

¿Cómo podrás verlas mejor? Aquí te decimos

12 de agosto de 2025 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En algunos países se verán hasta 100 meteoros por hora de la lluvia Perseidas. (NASA)
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project

En algunos países se verán hasta 100 meteoros por hora de la lluvia Perseidas. (NASA)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La lluvia de meteoros conocida como las Perseidas estará visible durante la noche del martes y madrugada del miércoles en los cielos de Puerto Rico.

RELACIONADAS

De acuerdo a un comunicado de prensa de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), el evento podría aparecer en cualquier parte del cielo.

“Sin embargo, debido a la presencia de la Luna, se recomienda observar hacia arriba pero hacia el área opuesta de donde vemos la Luna, para enfocarnos en las áreas menos iluminadas del cielo”, recomendó SAC.

Además de esto, la organización sugirió también establecer un área cómoda con vista hacia el cielo y apagar las luces exteriores.

La SAC apuntó que la lluvia de meteoros Perseidas se debe a que la tierra está pasando durante esta semana por una zona con residuos liberados previamente por el cometa 109P/Swift-Tuttle.

“Al ser interceptadas, estas partículas entran a gran velocidad a nuestra atmósfera produciendo la lluvia de meteoros Perseidas”, lee el comunicado.

